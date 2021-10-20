"Псевдоактивисты подстрекали". В "Харьковгазе" объяснили, почему отключили село от газа

В СБУ заявили, что "Харьковгаз" требовал от потребителей деньги Фото: kh.dsoua.com

"Харьковгаз" 11 октября должен был выполнить ремонт на газопроводе и в газорегуляторных пунктах. Неизвестные тогда заблокировали работу специалистов "Харьковгаза" и спецтехнику компании.

"Поэтому работы были приостановлены, а населенный пункт остался без газа", – объяснили ситуацию в "Харьковгазе".

При содействии государственных органов власти 16 октября "Харьковгаз" возобновил ремонт и подготовил газопроводы к испытаниям. Пустить газ должны были 17 октября.

"Псевдоактивисты, которые ранее блокировали транспорт "Харьковгаза", [в этот день] начали подстрекать потребителей не предоставлять доступ работникам газовой компании в домовладения", – сообщили в компании.

Указанные лица повредили автотранспорт компании и пытались сломать телефоны ее сотрудников, утверждает "Харьковгаз".

Благодаря усилиям власти и правоохранителей 17 октября газоснабжение в деревню восстановили. Стоимость услуг оператора устанавливает Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Компания заявила, что не имеет отношения к продаже газа и занимается только его распределением.