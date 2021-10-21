Украина может отказаться от импорта газа в течение пяти лет – Витренко

"Этой цели мы можем достичь в течение пяти лет. Успех будет зависеть от трех факторов", – отметил Витренко.

Первый из них – наращивание добычи газа. Витренко рассказал, что "Нафтогаз" планирует увеличить добычу природного газа в ближайшие 10 лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд м³ до 24 млрд м³.

Не менее важным является увеличение производства биогаза в Украине, добавил глава правления НАК.

"Мы имеем огромный потенциал для производства биогаза, Украина – самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что также важно для производства биогаза", – сказал Витренко.

Также он подчеркнул важность повышения энергоэффективности для достижения Украиной энергонезависимости.

"Украина вдвое менее энергоэффективная, чем среднестатистическая страна Восточной Европы... Украинцы потребляют много природного газа. Однако для достижения энергетической независимости Украина должна работать над уменьшением неэффективных затрат энергии. Самая дешевая и надежная энергия – это та, которую вы не потратили зря", – резюмировал Витренко.