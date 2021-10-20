"Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа за 10 лет до 24 млрд м³

Витренко: Наша задача не в том, чтобы конкурировать с другими компаниями, а в том, чтобы стать платформой для привлечения инвестиций Фото: Нафтогаз / Facebook

По его словам, производство газа целесообразно развивать на суше и на шельфе при себестоимости его добычи до $160 за 1 тыс. м³.

Витренко сказал, что "Нафтогаз" будет привлекать международные инвестиции для развития украинской газодобычи.

"Наша задача состоит не в том, чтобы конкурировать с другими компаниями, а в том, чтобы стать платформой для привлечения инвестиций в газовую отрасль", – отметил он.