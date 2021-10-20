"Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа за 10 лет до 24 млрд м³

По его словам, производство газа целесообразно развивать на суше и на шельфе при себестоимости его добычи до $160 за 1 тыс. м³.
Витренко сказал, что "Нафтогаз" будет привлекать международные инвестиции для развития украинской газодобычи.
"Наша задача состоит не в том, чтобы конкурировать с другими компаниями, а в том, чтобы стать платформой для привлечения инвестиций в газовую отрасль", – отметил он.
АО "Укргазвидобування", 100% которого принадлежит "Нафтогазу", в 2020 году сократило валовую добычу газа на 5% (на 0,659 млрд м³) по сравнению с 2019 годом. В январе–сентябре 2021 года предприятие сократило валовую добычу газа на 4,8% (на 0,517 млрд м³) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,204 млрд м³, отмечает "Интерфакс-Украина".
1 мая 2021 года "Нафтогаз" сообщил, что Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища.
В "Нафтогазі" рассказали, что за время прошлого отопительного сезона (с октября 2020 года) из ПХГ Украины отобрали 13,2 млрд м³ и там осталось еще 15,1 млрд м³.
Государственная компания АО "Укргазвидобування" в сентябре 2021 года сократила отставание в добыче природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев 2021 года компания добыла 10,2 млрд м³ природного газа, об этом пресс-служба компании заявила 5 октября.