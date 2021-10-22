"Без права отключения". СНБО поручил Кабмину решить проблему обеспечения газом населения и тепловиков

"Кабинету Министров поручено в трехдневный срок принять исчерпывающие меры относительно установления механизма бесперебойного, без права отключения, снабжения природного газа бытовых потребителей, бюджетных и религиозных организаций, предприятий теплоснабжения, коммунальных неприбыльных предприятий [...] до завершения отопительного сезона", – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "все должно работать в автоматическом режиме, а не в пожарном, как это сейчас происходит".

Данилов объяснил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели ситуацию с подготовкой страны к отопительному сезону и пришли к выводу, что есть "определенный саботаж выполнения решений именно в плане создания полного энергетического баланса Украины".

По словам секретаря СНБО, речь идет об "определенном круге лиц, которые в народе называются олигархами".