"Без права отключения". СНБО поручил Кабмину решить проблему обеспечения газом населения и тепловиков

"Кабинету Министров поручено в трехдневный срок принять исчерпывающие меры относительно установления механизма бесперебойного, без права отключения, снабжения природного газа бытовых потребителей, бюджетных и религиозных организаций, предприятий теплоснабжения, коммунальных неприбыльных предприятий [...] до завершения отопительного сезона", – сказал он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что "все должно работать в автоматическом режиме, а не в пожарном, как это сейчас происходит".
Данилов объяснил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели ситуацию с подготовкой страны к отопительному сезону и пришли к выводу, что есть "определенный саботаж выполнения решений именно в плане создания полного энергетического баланса Украины".
По словам секретаря СНБО, речь идет об "определенном круге лиц, которые в народе называются олигархами".
24 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "независимо от колебаний цены на биржах или хабах", тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.
29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.
30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.