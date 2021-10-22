Закон об олигархах станет предметом изучения Европейского суда по правам человека – Лутковская

Валерия Лутковская: Даже если цель будет признана законной, при этом будет выясняться еще и вопрос о том, является ли это необходимым в демократическом обществе Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

"Европейский суд будет определять, с какой целью осуществлялось такое вмешательство [в права человека]. И даже если цель будет признана законной, при этом будет выясняться еще и вопрос о том, является ли это необходимым в демократическом обществе", – отметила она.

Она также отметила, что ЕСПЧ также будет принимать во внимание, в каких условиях нардепы голосовали за законопроект в Верховной Раде и были ли соблюдены все законные процедуры при его принятии и подписании.

"На сегодняшний день огромный вопрос о том, кто должен подписать этот законопроект и отправить на подпись президенту, в какой редакции это должно быть, будет доработка в третьем чтении или не будет доработки и так далее. От всего этого будет зависеть в том числе и позиция Европейского суда по правам человека", – считает Лутковская.