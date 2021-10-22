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Закон об олигархах станет предметом изучения Европейского суда по правам человека – Лутковская

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Валерия Лутковская: Даже если цель будет признана законной, при этом будет выясняться еще и вопрос о том, является ли это необходимым в демократическом обществе
Валерия Лутковская: Даже если цель будет признана законной, при этом будет выясняться еще и вопрос о том, является ли это необходимым в демократическом обществе
Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

Украинский закон об олигархах станет предметом исследования Европейского суда по правам человека, заявила в эфире телеканала "Украина 24" экс-омбудсмен, бывшая правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская.

"Европейский суд будет определять, с какой целью осуществлялось такое вмешательство [в права человека]. И даже если цель будет признана законной, при этом будет выясняться еще и вопрос о том, является ли это необходимым в демократическом обществе", – отметила она.

Она также отметила, что ЕСПЧ также будет принимать во внимание, в каких условиях нардепы голосовали за законопроект в Верховной Раде и были ли соблюдены все законные процедуры при его принятии и подписании.

"На сегодняшний день огромный вопрос о том, кто должен подписать этот законопроект и отправить на подпись президенту, в какой редакции это должно быть, будет доработка в третьем чтении или не будет доработки и так далее. От всего этого будет зависеть в том числе и позиция Европейского суда по правам человека", – считает Лутковская.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку к закону.

Новый глава парламента Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Теги: Верховная Рада, конституция, ЕСПЧ, права человека, демократия, Валерия Лутковская, народные депутаты, олигархи, голосование
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