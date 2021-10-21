Олигархам можно, госслужащим нельзя – руководитель налоговой службы Украины о подаче "нулевых" деклараций

"Проверка происхождения средств может происходить двумя путями. Первый – устанавливается фактическое источник поступления средств. Второй – устанавливается, что на время проверки отсутствует информация о преступном происхождении средств", – сказал он.

По словам главы ГНС, "отличие понятно".

"В первом варианте вы приходите и говорите: "У меня есть деньги". "Откуда ты их взял?" "Получил в конверте". "От кого?" Это вопрос проверки происхождения. Другой пример. Вы приходите и говорите: "Вот у меня деньги. Хочу положить на счет, получить справку для декларирования". Банк проверяет, не фигурируете ли вы как наркобарон, как торговец людьми или оружием. Все. То есть если этого нет – все, вопросы закончились", – объяснил Олейников.

Он также ответил на вопрос о подаче деклараций олигархами и госчиновниками.

"Относительно олигархов – там, кстати, ограничений нет. Олигархам можно, а вот государственному служащему нельзя. Но, кстати, это уже проверим мы при подаче декларации", – подчеркнул Олейников.

По его словам, возможна ситуация, когда при проверке "что-то показалось подозрительным", и в этом случае могут отказать в работе со средствами.