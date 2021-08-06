Нацбанк Украины определил порядок проведения налоговой амнистии

Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года, сообщил в Нацбанке Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Физические лица, которые намерены воспользоваться правом на однократное добровольное декларирование, обращаются в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования и размещения наличных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов", – отметили в НБУ

В пресс-службе рассказали, что декларант должен открыть спецсчет в банке и внести на него наличные средства, банковские металлы через операционную кассу банка. После подтверждения источников происхождения средств, банковских металлов декларант имеет право:

перечислить денежные средства, банковские металлы на собственный текущий счет физического лица, открытый в банке Украины;

снять денежные средства, банковские металлы и закрыть специальный счет;

подать в банк заявление и использовать в дальнейшем этот счет как обычный текущий счет физического лица, открытый для собственных нужд.

Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года, уточнили в НБУ.