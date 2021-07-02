Налоговая амнистия освобождает от ответственности за неуплату налогов, а не за коррупцию – Гетманцев

Речь об этом зашла при обсуждении возможности чиновников легализовать все, что записано "на жену".

"Налоговая амнистия освобождает только от ответственности за уклонение от налогообложения, а от ответственности за коррупционные правонарушения не освобождает. Поэтому что здесь лучше для чиновника – я бы задумался. Но да, действительно, родственники чиновника, дальние родственники, например, не имеющие с ним общего быта и не ведущие общего хозяйства, могут без каких-либо ограничений воспользоваться налоговой амнистией", – сказал Гетманцев.

Он объяснил, что не советовал бы пытаться легализовать через налоговую амнистию записанное на жену, "потому что автоматически в этом случае будет включаться ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства, потому что чиновник должен был задекларировать не только свое состояние, но и состояние своих родственников".