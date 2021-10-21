Закон об олигархах позволит власти вручную управлять основными телеканалами – Данилюк

"Такая ситуация создает очень серьезные проблемы для бизнеса. И владельцы каналов – это идея Офиса президента – пойдут на поклон и будут как-то договариваться. Вот вся цель этого законопроекта – не больше и не меньше. Поэтому его и называют законом ущемления свободы слова в Украине", – заявил Данилюк.

Он объяснил, что внесенным в реестр олигархов бизнесменом придется продать свои медийные активы, чтобы избежать давления.

"Так вот, идея этого проекта следующая: все те, кто попадет в этот реестр, – власть будет им создавать различные проблемы. И единственным путем выпасть из этого реестра практически является продать медиа. Других вариантов нет. Вот здесь интересно – кто их может приобрести. Да никто не может приобрести, так как они автоматически снова попадают в тот же реестр олигархов и [их] снова будут вынуждены продать", – убежден Данилюк.