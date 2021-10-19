Есть как минимум 10 оснований для обжалования закона об олигархах в Конституционном Суде – юрист

Александр Чебаненко: Есть как минимум 10 причин для того, чтобы объявленная властями "маленькая победоносная антиолигархическая война" закончилась, так и не начавшись Фото: uifuture.org

"Закон имеет целый ряд признаков неконституционности, незаконности, искусственного ограничения как по порядку регулирования, так и по объектам и субъектам, и попыток ручного управления в сфере, требующей системного подхода, – написал юрист. – Есть как минимум 10 оснований для обжалования закона об олигархах в Конституционном Суде Украины, указов президента Украины о введении в действие решений СНБО относительно олигархов – в Верховном Суде, плюс – действий государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц во исполнение указанного закона – в отечественных судах, а впоследствии – в ЕСПЧ, и как минимум 10 причин для того, чтобы объявленная властями "маленькая победоносная антиолигархическая война" закончилась, так и не начавшись", – отметил юрист.

Чебаненко считает, что ограничить влияние олигархов можно, если провести реформу судебной и правоохранительной систем, а также если заняться регулированием монополий.

"Вопрос деолигархизации надо решать через базовые изменения в общественных отношениях, а для этого необходимо принятие целого комплекса законов и подзаконных актов по судопроизводству, деятельности правоохранительных органов, ответственности, антимонопольному регулированию, деятельности СМИ, финансовому мониторингу, лоббированию и лоббистской деятельности и т.д., а не ограничиваться неконституционным, а потому декларативным законом", – написал эксперт.