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Есть как минимум 10 оснований для обжалования закона об олигархах в Конституционном Суде – юрист

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Александр Чебаненко: Есть как минимум 10 причин для того, чтобы объявленная властями "маленькая победоносная антиолигархическая война" закончилась, так и не начавшись
Александр Чебаненко: Есть как минимум 10 причин для того, чтобы объявленная властями "маленькая победоносная антиолигархическая война" закончилась, так и не начавшись
Фото: uifuture.org

В законе об олигархах заложено много противоречий Конституции, его текст носит декларативный характер, и такой документ не будет реально работать, считает директор программы "Право" Украинского института будущего, адвокат Александр Чебаненко. Об этом он написал 19 октября в своей колонке на сайте "Цензор.НЕТ".

"Закон имеет целый ряд признаков неконституционности, незаконности, искусственного ограничения как по порядку регулирования, так и по объектам и субъектам, и попыток ручного управления в сфере, требующей системного подхода, – написал юрист. – Есть как минимум 10 оснований для обжалования закона об олигархах в Конституционном Суде Украины, указов президента Украины о введении в действие решений СНБО относительно олигархов – в Верховном Суде, плюс – действий государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц во исполнение указанного закона – в отечественных судах, а впоследствии – в ЕСПЧ, и как минимум 10 причин для того, чтобы объявленная властями "маленькая победоносная антиолигархическая война" закончилась, так и не начавшись", – отметил юрист.

Чебаненко считает, что ограничить влияние олигархов можно, если провести реформу судебной и правоохранительной систем, а также если заняться регулированием монополий.

"Вопрос деолигархизации надо решать через базовые изменения в общественных отношениях, а для этого необходимо принятие целого комплекса законов и подзаконных актов по судопроизводству, деятельности правоохранительных органов, ответственности, антимонопольному регулированию, деятельности СМИ, финансовому мониторингу, лоббированию и лоббистской деятельности и т.д., а не ограничиваться неконституционным, а потому декларативным законом", – написал эксперт.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку к закону.

Новый глава парламента Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

19 октября Парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Теги: конституция, ЕСПЧ, Конституционный Суд, юрист, парламент, закон, законопроект, олигархи, Александр Чебаненко
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