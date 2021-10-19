Основная цель закона об олигархах – установить контроль власти над СМИ – эксперт Atlantic Council

Андерс Аслунд: Смысл в этом законе – отобрать СМИ у олигархов. Ну, что может олигарх делать? Он только сможет продать свои СМИ, если хочет не быть олигархом Фото: epravda.com.ua

"Смысл в этом законе – отобрать СМИ у олигархов. Ну, что может олигарх делать? Он только сможет продать свои СМИ, если он хочет не быть олигархом. И кто может покупать? Другой бизнесмен не может покупать, потому что тогда он по определению станет олигархом. Это значит, что только правящая партия или государство может покупать эти СМИ", – заявил Аслунд.

Эксперт подчеркнул, что главная проблема Украины – это неработающая судебная система.

"Главная проблема – это судебная система, надо кое-что делать по этому поводу. Президент пробует, но, как оказывается, ничего не получается. Это главное. А не заниматься законом против олигархов", – добавил он.