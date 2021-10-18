Стефанчук рассказал, когда подпишет закон о деолигархизации

"Их 12. После того, как мы расмотрим их, комитет будет готовить законопроект на подпись. После того как я увижу текст, который придет, будет принято решение, что делать дальше", – отметил спикер.

По словам Стефанчука, закон может быть подписан и направлен на подпись президенту или, если в нем будут найдены противоречия, документ доработают. Он сослался на ст. 131 регламента, который позволяет это сделать.

"Его переголосовывать не нужно, голосуется только одна несогласованность, и после этого он направляется президенту на подпись. Поэтому в зависимости от того, какой результат завтра будет после отмены 12 постановлений, я увижу, какова судьба этого законопроекта", – уточнил глава Рады.

Стефанчук прокомментировал слова экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова о том, что только он может подписать закон об олигархах.

"Что касается информации о том, что подписывать может только глава Рады, при котором принимался законопроект, мне кажется, что она не соответствует действительности. Ни одна статья регламента, ни одна статья Конституции Украины не предусматривает именно такой порядок. И это абсолютно логично, потому что глава ВР – это просто должность, которая должна иметь преемственность. В некоторых странах были случаи, когда со спикером что-то случалось. По этой логике, данный законопроект вообще не должен был подписан", – сказал Стефанчук.

Разумков 17 октября заявил, что именно он должен подписать закон об олигархах.

"Его должен подписывать я. Глава Верховной Рады, согласно решению Конституционного Суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался. На момент рассмотрения законопроекта №5599, так называемого закона об олигархах, главой Верховной Рады был ваш покорный слуга", – сказал он.