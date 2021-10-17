В Венецианскую комиссию отправят закон об олигархах, подписанный президентом – Зеленский

"Во-первых, с руководителем Венецианской комиссии господином [Джанни] Букиккио мы неплохо знакомы. Во-вторых, он был достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. Это не совсем понятный документ, это не окончательный закон. Мало того, что он не проголосован был и не прошел второе чтение, он был не подписан президентом Украины", – отметил он.

По словам Зеленского, Букиккио хочет увидеть закон в окончательном виде. И только тогда Украина получит выводы комиссии по закону.

"Я понимаю, что бывший спикер [Верховной Рады Дмитрий Разумков] очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты в Верховной Раде не голосовали за второе чтение. Это был политический шаг, я считаю, что мелкий и ошибочный. Поэтому я и позвонил господину Букиккио, я ему сказал: "Я вам обещаю, мы отправим законопроект, который будет подписан президентом Украины, чтобы его рассмотрела Венецианская комиссия", – рассказал Зеленский.