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ПОЛИТИКА

В Венецианскую комиссию отправят закон об олигархах, подписанный президентом – Зеленский

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По словам Зеленского (на фото), глава Венецианской комиссии хочет увидеть закон об олигархах в окончательном виде
По словам Зеленского (на фото), глава Венецианской комиссии хочет увидеть закон об олигархах в окончательном виде
Фото: president.gov.ua

Венецианской комиссии отправят закон об олигархах, прошедший второе чтение в парламенте и подписанный президентом. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью каналу ICTV, фрагменты которого канал показал 17 октября.

"Во-первых, с руководителем Венецианской комиссии господином [Джанни] Букиккио мы неплохо знакомы. Во-вторых, он был достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. Это не совсем понятный документ, это не окончательный закон. Мало того, что он не проголосован был и не прошел второе чтение, он был не подписан президентом Украины", – отметил он.

По словам Зеленского, Букиккио хочет увидеть закон в окончательном виде. И только тогда Украина получит выводы комиссии по закону.

"Я понимаю, что бывший спикер [Верховной Рады Дмитрий Разумков] очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты в Верховной Раде не голосовали за второе чтение. Это был политический шаг, я считаю, что мелкий и ошибочный. Поэтому я и позвонил господину Букиккио, я ему сказал: "Я вам обещаю, мы отправим законопроект, который будет подписан президентом Украины, чтобы его рассмотрела Венецианская комиссия", – рассказал Зеленский.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе.

Новый глава парламента Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

Теги: Украина, Венецианская комиссия, Джанни Букиккио, Владимир Зеленский, законопроект, олигархи
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