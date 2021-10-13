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Стефанчук рассказал, будет ли переголосование закона об олигархах

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Стефанчук: Если в конечном варианте будет три противоречащие поправки, я думаю, у нас есть все основания применить ст. 131 регламента
Стефанчук: Если в конечном варианте будет три противоречащие поправки, я думаю, у нас есть все основания применить ст. 131 регламента
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что закон об олигархах не будут ставить на повторное голосование. Об этом он заявил на брифинге 13 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Стефанчука, сначала парламент должен рассмотреть 12 проектов постановлений об отмене голосования.

"Думаю, вчера все слышали и позицию, которая была высказана на саммите Украина – ЕС, что они абсолютно поддерживают этот законопроект. И я думаю, мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем правильное решение вместе, потому что для нас важно, чтобы этот закон начал работать. Потому что можно цепляться за нюансы и рассказывать, что "то нельзя, это нельзя", но сегодня это требование времени. И нам надо сделать все, чтобы этот первый шаг был сделан и мы перешли к формированию других законодательств – антитрестового и законодательства, регулирующего вопросы политических партий, чтобы снизить влияние олигархов и так далее. Поэтому, после того, как будут отклонены 12 постановлений, мы обязательно рассмотрим, как этот вопрос решить правильным способом", – сказал он.

Стефанчук добавил, что если Рада отклонит постановления, которые блокируют подпись закона, он получит его текст от комитета.

"Если в конечном варианте будет три противоречащие поправки, я думаю, у нас есть все основания применить ст. 131 регламента, которая дает возможность главе Верховной Рады, если он увидит какое-то противоречие в тексте, вынести их и одним голосованием снять все противоречия, чтобы не направлять, не делать вето, не возвращать назад... Переголосования за закон как такового бывает. Если есть уточнения по какому-то пункту, ставится на голосование этот пункт и все, но не переголосовывается закон", – заявил он.

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства тогдашнего спикера Рады Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе.

Новый глава парламента Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. В комиссии призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, закон, олигархи, Руслан Стефанчук
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