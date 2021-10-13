Стефанчук рассказал, будет ли переголосование закона об олигархах

Стефанчук: Если в конечном варианте будет три противоречащие поправки, я думаю, у нас есть все основания применить ст. 131 регламента Фото: rada.gov.ua

По словам Стефанчука, сначала парламент должен рассмотреть 12 проектов постановлений об отмене голосования.

"Думаю, вчера все слышали и позицию, которая была высказана на саммите Украина – ЕС, что они абсолютно поддерживают этот законопроект. И я думаю, мы не будем цепляться за какие-то закорючки в регламенте, а найдем правильное решение вместе, потому что для нас важно, чтобы этот закон начал работать. Потому что можно цепляться за нюансы и рассказывать, что "то нельзя, это нельзя", но сегодня это требование времени. И нам надо сделать все, чтобы этот первый шаг был сделан и мы перешли к формированию других законодательств – антитрестового и законодательства, регулирующего вопросы политических партий, чтобы снизить влияние олигархов и так далее. Поэтому, после того, как будут отклонены 12 постановлений, мы обязательно рассмотрим, как этот вопрос решить правильным способом", – сказал он.

Стефанчук добавил, что если Рада отклонит постановления, которые блокируют подпись закона, он получит его текст от комитета.

"Если в конечном варианте будет три противоречащие поправки, я думаю, у нас есть все основания применить ст. 131 регламента, которая дает возможность главе Верховной Рады, если он увидит какое-то противоречие в тексте, вынести их и одним голосованием снять все противоречия, чтобы не направлять, не делать вето, не возвращать назад... Переголосования за закон как такового бывает. Если есть уточнения по какому-то пункту, ставится на голосование этот пункт и все, но не переголосовывается закон", – заявил он.