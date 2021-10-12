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Экс-нардеп Борислав Береза о законе об олигархах: Это правовой нигилизм. Мы становимся восточноевропейским Сомали

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Борислав Береза: Верховная Рада голосовала за другой законопроект
Борислав Береза: Верховная Рада голосовала за другой законопроект
Фото: radiosvoboda.org

Единственный правильный выход из коллизии с законом об олигархах – признать, что он принят с ошибками, наложить вето и вернуть документ в парламент для повторного рассмотрения, заявил экс-нардеп Борислав Береза в эфире телеканала "Украина 24".

"Еще раз говорю: к этому законопроекту большое количество вопросов. Особенно после того, как его принимали. Поэтому такое невозможно, это правовой нигилизм. Это тогда мы становимся фактически восточноевропейским Сомали. Но мы не можем идти таким путем", – заявил Береза.

Политик подчеркнул, что попытки сфальсифицировать текст закона уже после голосования в зале парламента, которые сейчас происходят в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны, недопустимы.

"Верховная Рада голосовала за другой законопроект. Любая попытка исправить законопроект по какой-то персональной точке зрения является не чем иным, как узурпацией власти, и фактически подпадает под уголовную ответственность", – заявил Береза.

Бывший народный депутат добавил, что единственный правильный выход теперь – признать, что законопроект принят с ошибками, наложить на него вето и вернуть в парламент для повторного рассмотрения.

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства тогдашнего спикера Рады Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе Зеленского об олигархах.

Новый глава парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе Зеленского об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. В комиссии призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

Теги: Верховная Рада, депутаты, Венецианская комиссия, Борислав Береза, народные депутаты, закон, законопроект, олигархи, голосование, президент
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