Экс-нардеп Борислав Береза о законе об олигархах: Это правовой нигилизм. Мы становимся восточноевропейским Сомали

"Еще раз говорю: к этому законопроекту большое количество вопросов. Особенно после того, как его принимали. Поэтому такое невозможно, это правовой нигилизм. Это тогда мы становимся фактически восточноевропейским Сомали. Но мы не можем идти таким путем", – заявил Береза.

Политик подчеркнул, что попытки сфальсифицировать текст закона уже после голосования в зале парламента, которые сейчас происходят в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны, недопустимы.

"Верховная Рада голосовала за другой законопроект. Любая попытка исправить законопроект по какой-то персональной точке зрения является не чем иным, как узурпацией власти, и фактически подпадает под уголовную ответственность", – заявил Береза.

Бывший народный депутат добавил, что единственный правильный выход теперь – признать, что законопроект принят с ошибками, наложить на него вето и вернуть в парламент для повторного рассмотрения.