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ПОЛИТИКА

Нардеп, которую хотят исключить из "Слуги народа", предложила переголосовать законопроект Зеленского об олигархах

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Закон об олигархах создает правовую коллизию, благодаря которой документ можно будет очень легко оспорить в судах, считает Буймистер
Закон об олигархах создает правовую коллизию, благодаря которой документ можно будет очень легко оспорить в судах, считает Буймистер
Фото: Liudmyla Buimister / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер считает, что через ошибки, которые были допущены во время голосования за законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах, документ необходимо повторно переголосовать в Раде. Об этом нардеп заявила 8 октября в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Буймистер, проект закона нужно возвращать в зал парламента и переголосовать в полном объеме или его должен ветировать Зеленский и со своими поправками вернуть на повторное голосование в Раду.

"Других юридически правильных путей нет, выхода из этой ситуации... Во-первых, это ну очень опасный прецедент, потому что фактически это означает, что парламент уже не имеет той роли и функции, которую он выполнял до этого, все время независимости нашего государства. А во-вторых, это создает такую правовую коллизию, благодаря которой этот закон можно будет очень легко оспорить в судах", – подчеркнула нардеп.

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Согласно опубликованным данным на сайте парламента, Буймистер – единственный нардеп во фракции "Слуга народа", кто проголосовал против принятия закона. Буймистер также не голосовала за законопроект об олигархах в первом чтении. Из-за этого нардепа планируют исключить из фракции, говорил 4 октября глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По словам Буймистер, личных разговоров с ней о выходе из депутатского объединения никто не вел.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства тогдашнего спикера Рады Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе Зеленского об олигархах.

Новый глава парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе Зеленского об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен заветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или же подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в НАПК.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. В комиссии призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом западным партнерам.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах. Он добавил, что подпишет документ, когда получит его "корректный текст".

Буймистер была избрана в Раду по мажоритарному округу №223 (Киев), она баллотировалась от "Слуги народа", отмечается на сайте ЦИК.

Как сообщает LB.ua, в 2012–2018 годах Буймистер была директором компании GSG, которая относится к корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД).

Теги: Верховная Рада, Киев, Украина, народные депутаты, Владимир Зеленский, парламент, закон, законопроект, олигархи, голосование, президент, Слуга народа, Людмила Буймистер, нардеп
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