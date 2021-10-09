Нардеп, которую хотят исключить из "Слуги народа", предложила переголосовать законопроект Зеленского об олигархах

По словам Буймистер, проект закона нужно возвращать в зал парламента и переголосовать в полном объеме или его должен ветировать Зеленский и со своими поправками вернуть на повторное голосование в Раду.
"Других юридически правильных путей нет, выхода из этой ситуации... Во-первых, это ну очень опасный прецедент, потому что фактически это означает, что парламент уже не имеет той роли и функции, которую он выполнял до этого, все время независимости нашего государства. А во-вторых, это создает такую правовую коллизию, благодаря которой этот закон можно будет очень легко оспорить в судах", – подчеркнула нардеп.
Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Согласно опубликованным данным на сайте парламента, Буймистер – единственный нардеп во фракции "Слуга народа", кто проголосовал против принятия закона. Буймистер также не голосовала за законопроект об олигархах в первом чтении. Из-за этого нардепа планируют исключить из фракции, говорил 4 октября глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По словам Буймистер, личных разговоров с ней о выходе из депутатского объединения никто не вел.
Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства тогдашнего спикера Рады Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе Зеленского об олигархах.
Новый глава парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе Зеленского об олигархах.
По мнению Разумкова, Зеленский должен заветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или же подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.
Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.
Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в НАПК.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.
В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. В комиссии призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом западным партнерам.
4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах. Он добавил, что подпишет документ, когда получит его "корректный текст".
Буймистер была избрана в Раду по мажоритарному округу №223 (Киев), она баллотировалась от "Слуги народа", отмечается на сайте ЦИК.
Как сообщает LB.ua, в 2012–2018 годах Буймистер была директором компании GSG, которая относится к корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД).