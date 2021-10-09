"Европейская солидарность" потребует уголовной ответственности организаторам антиконституционного голосования за закон об олигархах – Климпуш-Цинцадзе

"К сожалению, наверняка будет желание подписать закон в том виде, который хочется видеть Банковой, независимо от того, что было принято и было проголосовано Верховной Радой. Тогда действительно наступает уголовная ответственность. Мы как фракция уже подали свои обращения в правоохранительные органы по поводу всех нарушений, которые были зафиксированы при принятии этого закона. Но если на это уйдет новый спикер, то, очевидно, будем обращаться и дальше", – заявила нардеп.
В то же время Климпуш-Цинцадзе считает, что процессы вокруг законопроекта об олигархах нужны власти для отвлечения внимания от скандалов с офшорами и нападения на журналистов в помещении государственного "Укрэксимбанка".
"Это попытка отвлечь внимание. Просто у них кредо такое, что ни дня без "зашкваров" и ни дня без стыда и позора. Поэтому это просто их такой стиль и это состав депутатской, парламентской силы "Слуги народа", – добавила она.
Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение предыдущего спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.