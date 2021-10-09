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"Европейская солидарность" потребует уголовной ответственности организаторам антиконституционного голосования за закон об олигархах – Климпуш-Цинцадзе

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Климпуш-Цинцадзе считает, что процессы вокруг законопроекта об олигархах нужны власти для отвлечения внимания от других скандалов
Климпуш-Цинцадзе считает, что процессы вокруг законопроекта об олигархах нужны власти для отвлечения внимания от других скандалов
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе / Ivanna Klympush-Tsintsadze / Facebook

Фракция "Европейская солидарность" будет настаивать на привлечении к уголовной ответственности организаторов антиконституционного голосования за скандальный законопроект об олигархах. Об этом 8 октября в эфире канала "Украина 24" заявила народный депутат от ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"К сожалению, наверняка будет желание подписать закон в том виде, который хочется видеть Банковой, независимо от того, что было принято и было проголосовано Верховной Радой. Тогда действительно наступает уголовная ответственность. Мы как фракция уже подали свои обращения в правоохранительные органы по поводу всех нарушений, которые были зафиксированы при принятии этого закона. Но если на это уйдет новый спикер, то, очевидно, будем обращаться и дальше", – заявила нардеп.

В то же время Климпуш-Цинцадзе считает, что процессы вокруг законопроекта об олигархах нужны власти для отвлечения внимания от скандалов с офшорами и нападения на журналистов в помещении государственного "Укрэксимбанка".

"Это попытка отвлечь внимание. Просто у них кредо такое, что ни дня без "зашкваров" и ни дня без стыда и позора. Поэтому это просто их такой стиль и это состав депутатской, парламентской силы "Слуги народа", – добавила она.

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение предыдущего спикера Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Теги: Украина, законопроект, олигархи, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Европейская солидарность
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