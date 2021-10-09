"Европейская солидарность" потребует уголовной ответственности организаторам антиконституционного голосования за закон об олигархах – Климпуш-Цинцадзе

Климпуш-Цинцадзе считает, что процессы вокруг законопроекта об олигархах нужны власти для отвлечения внимания от других скандалов Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе / Ivanna Klympush-Tsintsadze / Facebook

"К сожалению, наверняка будет желание подписать закон в том виде, который хочется видеть Банковой, независимо от того, что было принято и было проголосовано Верховной Радой. Тогда действительно наступает уголовная ответственность. Мы как фракция уже подали свои обращения в правоохранительные органы по поводу всех нарушений, которые были зафиксированы при принятии этого закона. Но если на это уйдет новый спикер, то, очевидно, будем обращаться и дальше", – заявила нардеп.

В то же время Климпуш-Цинцадзе считает, что процессы вокруг законопроекта об олигархах нужны власти для отвлечения внимания от скандалов с офшорами и нападения на журналистов в помещении государственного "Укрэксимбанка".

"Это попытка отвлечь внимание. Просто у них кредо такое, что ни дня без "зашкваров" и ни дня без стыда и позора. Поэтому это просто их такой стиль и это состав депутатской, парламентской силы "Слуги народа", – добавила она.