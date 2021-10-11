Путина не хотят видеть президентом 42% россиян – максимум за последние восемь лет – опрос

Менее всего хотят видеть Путина главой Кремля респонденты в возрасте 18–24 лет Фото: kremlin.ru

Отмечается, что это самый высокий показатель с 2013 года. В то же время хотели бы видеть Путина президентом РФ 47% респондентов.

В феврале Путина в качестве главы Кремля по истечении его нынешнего президентского срока не хотел видеть 41% россиян, 48% хотели.

"Больше всего Владимира Путина хотят видеть на президентском посту после 2024 года россияне 55 лет и старше (57% хотят, 33% не хотят), меньше всего – респонденты 18–24 лет (32% хотят, 57% не хотят), – говорится в пресс-выпуске центра.

Инфографика: levada.ru

Видеть Путина главой Кремля наиболее имеют желание телезрители (65%), наименее – читатели соцсетей (31%) и Telegram-каналов (29%).

В то же время 40% россиян считают, что Путин выражает интересы силовиков (самый высокий результат с 2017 года), 40% – что он выражает интересы олигархов и крупного бизнеса (максимальный показатель за историю исследований).

Всего было опрошено 1634 человека в возрасте старше 18 лет в 137 населенных пунктах методом личного интервью на дому у респондента.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2% для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.