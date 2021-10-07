"Да прибудет с вами сила!" Кива на фоне флага Украины поздравил Путина с днем рождения

Кива на фоне украинского сине-желтого флага заявил, что хочет поздравить "лидера своей нации и дружественного нам народа" Путина.

"С днем рождения, сил вам, Божьего благословения и здоровья. Вы действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире", – обратился к Путину нардеп.

По мнению Кивы, Путин "пишет новую историю славянского мира и славянского единства".

"Вы защищаете мораль, веру, и вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да прибудет с вами сила, с днем рождения, Владимир Владимирович!" – резюмировал депутат от ОПЗЖ.

Кроме Кивы, Путина с днем рождения в зале украинского парламента поздравил еще один нардеп – Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности".

"У нас в мире сегодня есть именинник. Зовут его Владимир Путин. Давайте напомним имениннику украинскую народную песню. Кстати, из Харькова. Давайте ему напомним и скажем: "Путин..." – призвал нардеп.

Из зала депутаты крикнули: "...Х...йло!"

После этого Гончаренко пропел: "Ла-ла-ла-ла-ла".