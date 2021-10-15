Нардеп от "Слуги народа" анонсировала отрицательное заключение Венецианской комиссии по закону об олигархах

Людмила Буймистер: Есть намерение этот закон принять даже мимо всех парламентских процедур Фото: Liudmyla Buimister / Facebook

"Венецианская комиссия в любом случае предоставит негативное заключение по этому законопроекту. Об этом говорили многочисленные эксперты внутри государства", – отметила нардеп.

Буймистер сообщила, что сейчас законопроект пытаются выпустить из Верховной Рады с нарушением парламентских процедур, регламента и Конституции.

"Есть намерение этот закон принять даже мимо всех парламентских процедур, не учитывая регламент, не считая выполнения законодательства Украины. Для чего это делается именно таким образом, понять очень трудно", – сказала политик.