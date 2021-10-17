Разумков заявил, что именно он должен подписать закон об олигархах

"Его должен подписывать я. Глава Верховной Рады, согласно решению Конституционного Суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался. На момент рассмотрения законопроекта №5599, так называемого закона об олигархах, главой Верховной Рады был ваш покорный слуга", – сказал он.

Вместе с тем экс-спикер не уверен, что закон дадут ему на подпись.

"Но мы же видим, как все происходит. Как оно голосовалось, с нарушением регламента и так далее. Почему до сих пор не подписан – есть две преграды. Первая: подано 12 постановлений о блокировании, причем на прошлой неделе они были сорваны, потому что комитет должен был их рассмотреть на пленарной неделе и не затягивать процесс, но этого не произошло. Думаю, это будет где-то во вторник", – отметил Разумков.

Вторая причина, по словам экс-спикера, – это принятые в законопроекте три поправки, которые противоречат друг другу.

"Поэтому, когда будет подан корректный законопроект, я его подпишу. Но если комитет, как уже пытался, будет исправлять то, за что голосовала Верховная Рада, то извините, это уже другая история, причем связанная с уголовной ответственностью", – сказал он.