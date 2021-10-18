Корниенко заявил о необходимости подписания закона о деолигархизации

Корниенко: Есть десяток конкретных законов, они очень важные Фото: sluga-narodu.com

"Повестка дня не наполнена тысячами законов, как мы раньше работали, до которых никогда не доходили руки. Есть десяток конкретных законов, они очень важные. Надо наконец-то разобраться с законом о деолигархизации, снять постановления об отмене [результатов голосования за законопроект] и открыть дорогу этому закону к подписанию", – сказал Корниенко.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 17 октября заявил, что именно он должен подписать закон об олигархах.

"Его должен подписывать я. Глава Верховной Рады, согласно решению Конституционного Суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался. На момент рассмотрения законопроекта №5599, так называемого закона об олигархах, главой Верховной Рады был ваш покорный слуга", – сказал он.