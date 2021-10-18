Илларионов: Уничтожение олигархов в Украине означает приход к власти КГБ. Такая дилемма: либо олигархи, либо спецслужбы

Илларионов: Чем больше олигархов, тем лучше. Потому что главное дело олигархов, когда они существуют, – они занимаются друг другом Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"В законе об олигархах я вижу угрозу свободе. В целом свободе. Не только свободе слова и средств массовой информации, а в целом свободе в Украине. Мы хорошо знаем, что в таких странах, как Украина, Россия, Беларусь, вышедших из постсоветского, посткоммунистического прошлого, к сожалению, олигархи являются неотъемлемой частью экономического и социального ландшафта. Уничтожение олигархов в такого рода странах означает приход к власти КГБ. Такая у нас дилемма: либо олигархи, либо спецслужбы", – сказал Илларионов.

Он напомнил, что в России в 1990-х было много олигархов, "было много войн между олигархами и с олигархами".

"Когда олигархи были побеждены, все увидели, что у власти оказались спецслужбы. Без олигархов. Но спецслужбы назначили своих олигархов и сами стали олигархами. В Беларуси олигархов нет и там властвует один. День, когда в Украине покончат с олигархами, будет днем конца украинской политической, экономической, гражданской свободы и свободы слова", – убежден эксперт.

По его мнению, наличие большого количества олигархов "обеспечивает сохранение политической свободы в стране", при этом чем больше олигархов, тем лучше для граждан.

"Олигархи – не самое сладкое, что есть в мире, это правда. Но именно наличие не одного олигарха, а многих олигархов обеспечит сохранение политической свободы в любой стране. Причем чем больше олигархов, тем лучше. Потому что главное дело олигархов, когда они существуют, – они занимаются друг другом. Они выясняют отношения друг с другом, борются за ресурсы друг с другом, и когда они занимаются друг другом, они не занимаются нами – гражданами. И это основание для обеспечения политической, гражданской, экономической свободы в Украине и любой другой стране", – сказал Илларионов.

Он подчеркнул, что "олигархи – увы, это неотъемлемый элемент в развитии практически всех стран". В качестве примеров он вспомнил Италию и США.

"Италия времен Ренессанса – это Италия олигархов. Самый известный олигарх всех времен и народов – это [флорентийский государственный деятель, глава Флорентийской Республики в эпоху Возрождения, в 1469–1492 годах] Лоренцо Медичи, который подарил нам Флоренцию... А олигархи конца XIX – начала XX века в США – это Морганы, Меллоны, Рокфеллеры, Карнеги... Это те, кто создал американскую экономику, а потом – образцы американской культуры, науки, искусства, – [например] "Карнеги-холл" и другие концертные и выставочные залы, музеи", – сказал экономист.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube