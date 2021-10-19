Буймистер исключили из фракции "Слуга народа". Она голосовала против закона об олигархах и отзыва Разумкова

Буймистер была избрана в Раду по мажоритарному округу в Киеве Фото: Liudmyla Buimister / Facebook

"Пришла информация от фракции "Слуга народа", которая говорит о том, что "в соответствии с ч. 3 ст. 60 закона "О регламенте Верховной Рады" сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва народного депутата Буймистер Людмилы Анатольевны". Информация оформлена письмом", – сказал Стефанчук.

Процедуру исключения Буймистер из состава фракции запустили 18 октября решением фракции. Нардеп говорила, что голосование по этому вопросу провели до того, как она пришла на заседание фракции.

Глава партии, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко говорил 4 октября, что причина исключения Буймистер – ее голосование против принятия законопроекта об олигархах. Также Буймистер голосовала против отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента (этот процесс начался на фоне разногласий между Разумковым и "Слугой народа" по закону об олигархах).