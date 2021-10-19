Буймистер исключили из фракции "Слуга народа". Она голосовала против закона об олигархах и отзыва Разумкова

"Пришла информация от фракции "Слуга народа", которая говорит о том, что "в соответствии с ч. 3 ст. 60 закона "О регламенте Верховной Рады" сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва народного депутата Буймистер Людмилы Анатольевны". Информация оформлена письмом", – сказал Стефанчук.
Процедуру исключения Буймистер из состава фракции запустили 18 октября решением фракции. Нардеп говорила, что голосование по этому вопросу провели до того, как она пришла на заседание фракции.
Глава партии, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко говорил 4 октября, что причина исключения Буймистер – ее голосование против принятия законопроекта об олигархах. Также Буймистер голосовала против отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента (этот процесс начался на фоне разногласий между Разумковым и "Слугой народа" по закону об олигархах).
Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За него проголосовало 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства бывшего спикера Рады Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.
Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку. 4 октября нардеп заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.
8 октября Буймистер предложила переголосовать повторно этот законопроект. По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.
В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.
Разумков говорил, что подписать закон может только он, так как на момент принятия законопроекта во втором чтении он был главой парламента. Стефанчук с таким мнением не согласен.