"Не хотим прыгать с небоскреба вниз". Нардепы от "Слуги народа", которые голосовали против отзыва Разумкова или воздержались, объяснили свою позицию

Так, голосовавшая против Людмила Буймистер, которую руководство фракции хочет исключить за голосование против закона об олигархах, заявила в эфире "Украина 24", что Разумков в качестве спикера следил за соблюдением процедур и регламента, а в последнее время они регулярно нарушаются. Отрывок передачи она опубликовала в своем Facebook.

"Я в такой футболке пришла сегодня в Раду, и на ней написано, если не видно, "Голосую по закону". Потому что я считаю, что каждый народный депутат, когда посылает сигнал от головы к своему пальцу, какую кнопку нажать, должен в первую очередь уважать закон... Процедуры, как бы они кому-то нравились или не нравились – это основа демократических режимов во всем цивилизованном мире", – сказала она.

Буймистер подчеркнула, что никогда не была в "команде Разумкова", потому что избиралась по мажоритарному округу, но пришла в команду будущего президента Владимира Зеленского, потому что там были профессионалы, включая Разумкова, и знает, что многие избиратели голосовали за "Слугу народа", потому что в партии были профессионалы и эксперты, которые собирались проводить реформы.

"А сегодня наблюдается отталкивание всех профессионалов, всех специалистов от принятия решений. В результате мы принимаем законы с очень хорошими, такими громкими пиар-названиями. Иногда в этих законах даже нет реальной сути, которая бы отвечала названию, а иногда содержатся очень небезопасные нормы", – сказала нардеп.

Она также возмутилась тому, что фракция приняла закон про деолигархизацию, "а потом вместе с олигархическими группами парламента голосует ключевые кадровые решения".

Ведущий обратил внимание на то, что хотя во фракции "Слуга народа" сейчас 244 депутата, за отставку Разумкова голосовали только 215 – кроме нажавших красную или желтую кнопку, были те, кто просто не пришел на заседание.

"Я бы это назвала пробуждением или прозрением членов фракции, которые не хотят прыгать с небоскреба вниз... Прыгая с небоскреба, не надо надеяться, что успеет доехать пожарная машина растянуть тебе этот гамак, и ты на него мягонько приземлишься. Мы за два года не видели жестких, существенных нарушений регламента Рады. Последние две недели мы их наблюдаем в зале каждый день", – подчеркнула Буймистер.

Нардеп Артем Дмитрук предупреждал в эфире "Украина 24", что будет голосовать против отставки Разумкова, еще накануне. Видео он выложил на своем канале в YouTube. Он пояснил, что по всем резонансным вопросам при голосовании отталкивается от мнения своих избирателей, проводя опросы в социальных сетях и своих приемных в Одессе.

"И все эти опросы, в Telegram, Instagram, Facebook показали один результат – только 20% моих избирателей поддерживали отставку Разумкова", – сказал Дмитрук.

Нардеп Дмитрий Гурин написал в Facebook, что, хотя уважает решение фракции снять Разумкова, считает это "общей ошибкой", поэтому при голосовании воздержался. Он поблагодарил Разумкова "за плодотворную работу и дотошное отношение к регламенту".

В то же время Гурин сообщил, что будет поддерживать назначение на должность спикера нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Нардеп Александр Бакумов, также воздержавшийся при голосовании, сообщил, что считает Разумкова примером "сбалансированного" спикера, при котором учитывалось мнение всех депутатов и было четкое соблюдение норм закона.

"Решать разногласия во взглядах на организацию работы Верховной Рады отставками и увольнениями – это деструктив. Если возникли вопросы или замечания к работе спикера, надо было это обсудить и хотя бы попытаться найти механизмы их преодоления", – написал он.

Воздержался при голосовании и нардеп Дмитрий Микиша.

"Нет, я не считаю, что предъявленные аргументы достаточны для отзыва Дмитрия Разумкова с должности. Нет, я не разделяю позицию фракции, что в нерешенных вопросах, за которые отвечает весь парламент, виноват исключительно его председатель", – написал он в Facebook.

Нардеп также ответил на вопрос, давили ли на него, чтобы он принял "правильное" решение. "Вопросы ко мне действительно были, но считаю, что руководство и фракции, и партии повело себя достаточно мудро и я, как народный депутат, смог выразить свою позицию", – подчеркнул Микиша.