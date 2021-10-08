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"Не хотим прыгать с небоскреба вниз". Нардепы от "Слуги народа", которые голосовали против отзыва Разумкова или воздержались, объяснили свою позицию

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Буймистер: Народный депутат, когда он посылает сигнал от головы к своему пальцу, какую кнопку нажать, должен уважать закон
Буймистер: Народный депутат, когда он посылает сигнал от головы к своему пальцу, какую кнопку нажать, должен уважать закон
Фото: censor.net

Во время голосования за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера провластная фракция "Слуга народа" проголосовала за почти полным составом. Однако семь представителей "Слуги народа" выступили против, а четверо воздержались. Некоторые из них объяснили в соцсетях или эфирах телеканалов свое решение.

Так, голосовавшая против Людмила Буймистер, которую руководство фракции хочет исключить за голосование против закона об олигархах, заявила в эфире "Украина 24", что Разумков в качестве спикера следил за соблюдением процедур и регламента, а в последнее время они регулярно нарушаются. Отрывок передачи она опубликовала в своем Facebook.

"Я в такой футболке пришла сегодня в Раду, и на ней написано, если не видно, "Голосую по закону". Потому что я считаю, что каждый народный депутат, когда посылает сигнал от головы к своему пальцу, какую кнопку нажать, должен в первую очередь уважать закон... Процедуры, как бы они кому-то нравились или не нравились – это основа демократических режимов во всем цивилизованном мире", – сказала она. 

Буймистер подчеркнула, что никогда не была в "команде Разумкова", потому что избиралась по мажоритарному округу, но пришла в команду будущего президента Владимира Зеленского, потому что там были профессионалы, включая Разумкова, и знает, что многие избиратели голосовали за "Слугу народа", потому что в партии были профессионалы и эксперты, которые собирались проводить реформы.

"А сегодня наблюдается отталкивание всех профессионалов, всех специалистов от принятия решений. В результате мы принимаем законы с очень хорошими, такими громкими пиар-названиями. Иногда в этих законах даже нет реальной сути, которая бы отвечала названию, а иногда содержатся очень небезопасные нормы", – сказала нардеп. 

Она также возмутилась тому, что фракция приняла закон про деолигархизацию, "а потом вместе с олигархическими группами парламента голосует ключевые кадровые решения". 

Ведущий обратил внимание на то, что хотя во фракции "Слуга народа" сейчас 244 депутата, за отставку Разумкова голосовали только 215 – кроме нажавших красную или желтую кнопку, были те, кто просто не пришел на заседание. 

"Я бы это назвала пробуждением или прозрением членов фракции, которые не хотят прыгать с небоскреба вниз... Прыгая с небоскреба, не надо надеяться, что успеет доехать пожарная машина растянуть тебе этот гамак, и ты на него мягонько приземлишься. Мы за два года не видели жестких, существенных нарушений регламента Рады. Последние две недели мы их наблюдаем в зале каждый день", – подчеркнула Буймистер. 

https://www.facebook.com/milabst/videos/878450929740006/

Нардеп Артем Дмитрук предупреждал в эфире "Украина 24", что будет голосовать против отставки Разумкова, еще накануне. Видео он выложил на своем канале в YouTube. Он пояснил, что по всем резонансным вопросам при голосовании отталкивается от мнения своих избирателей, проводя опросы в социальных сетях и своих приемных в Одессе.

"И все эти опросы, в Telegram, Instagram, Facebook показали один результат – только 20% моих избирателей поддерживали отставку Разумкова", – сказал Дмитрук. 

Нардеп Дмитрий Гурин написал в Facebook, что, хотя уважает решение фракции снять Разумкова, считает это "общей ошибкой", поэтому при голосовании воздержался. Он поблагодарил Разумкова "за плодотворную работу и дотошное отношение к регламенту".

В то же время Гурин сообщил, что будет поддерживать назначение на должность спикера нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука. 

https://www.facebook.com/mitya.gurin/posts/4964151546947907

Нардеп Александр Бакумов, также воздержавшийся при голосовании, сообщил, что считает Разумкова примером "сбалансированного" спикера, при котором учитывалось мнение всех депутатов и было четкое соблюдение норм закона. 

"Решать разногласия во взглядах на организацию работы Верховной Рады отставками и увольнениями – это деструктив. Если возникли вопросы или замечания к работе спикера, надо было это обсудить и хотя бы попытаться найти механизмы их преодоления", – написал он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=588002312477080&id=100038019498939

Воздержался при голосовании и нардеп Дмитрий Микиша. 

"Нет, я не считаю, что предъявленные аргументы достаточны для отзыва Дмитрия Разумкова с должности. Нет, я не разделяю позицию фракции, что в нерешенных вопросах, за которые отвечает весь парламент, виноват исключительно его председатель", – написал он в Facebook.

Нардеп также ответил на вопрос, давили ли на него, чтобы он принял "правильное" решение. "Вопросы ко мне действительно были, но считаю, что руководство и фракции, и партии повело себя достаточно мудро и я, как народный депутат, смог выразить свою позицию", – подчеркнул Микиша. 

https://www.facebook.com/dmytro.mykysha/posts/4243105249119242

Контекст:

Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа".  Глава парламентской  фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что с каждым депутатом фракции, который не поддержал отставку Разумкова, "будет общение отдельно".

По словам Разумкова, часть из голосовавших за это решение просили у него прощения.

В партии "Слуга народа" не исключают, что запустят процесс лишения Разумкова депутатского мандата.

Голосование за нового спикера Рады назначили на 8 октября.

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией".

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, парламент, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Людмила Буймистер, Дмитрий Гурин, спикер, Александр Бакумов, Артем Дмитрук
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