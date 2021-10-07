Разумков: Среди нардепов от "Слуги народа", голосовавших за отставку, есть те, кто говорит: "Извини, что мы так сделали"

"Среди тех 215 депутатов "Слуги народа", которые сегодня проголосовали за отставку, есть те, кто приходят и говорят: "Извини, что мы так сделали". Если это сознательный выбор, то ты после него не извиняешься, правда? Если ты считаешь, что Разумков плохой председатель Верховной Рады, то тебе не за что извиняться", – сказал политик.

По его словам, "это делают не один, не два и не три человека".

"А вообще мы сегодня увидели новую коалицию - "Слуги народа" и "Батьківщини". Уже молчу о двух группах. [...] За последние недели мне все рассказывали, как я связан с олигархами, хотя никаких доказательств не было. А сегодня мы увидели, кто, как и за что проголосовал. Кто и с кем работает", – считает Разумков.