Верховная Рада проголосует за избрание спикера 8 октября. На должность претендуют три нардепа

Из пяти кандидатов, которые были выдвинуты парламентскими фракциями, в голосовании примут участие трое. Глава фракции партии "Голос" Ярослав Железняк и внефракционный нардеп Гео Лерос сняли свои кандидатуры.

На дожность спикера претендуют нынешний первый вице-спикер, нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук, а также два представителя "Европейской солидарности" – Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.

"Уважаемые коллеги, я не буду принимать участия в голосовании. Я вижу достойных коллег от оппозиции. Это Гео Лерос. Как минимум некоторым из представителей вашей команды ("Слуги народа". – "ГОРДОН") будет сложнее его выносить из кресла спикера, чем с этой трибуны. Поэтому прошу его поддержать. Яна Зинкевич – она не только будет главой парламента, а как врач сможет вылечить некоторых присутствующих здесь, в том числе от ментальных проблем. Или, если мы хотим добавить драйва, можем назначить главой парламента представителя юга Одесской области", – сказал Железняк.

Ранее сегодня Гончаренко и Лерос выдвинули друг друга на должность спикера парламента.