Гончаренко и Лерос выдвинули друг друга на должность спикера Рады

После этого Лерос сказал: "Я предлагаю на должность спикера парламента Алексея Гончаренко".
Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что спикером Рады может стать ее коллега по фракции Яна Зинкевич.
"После всего, что произошло в парламенте, сюда надо вернуть достоинство. Кто может более достойно представлять в качестве главы Рады, чем Яна Зинкевич? Новое лицо, человек, который спас тысячи жизней наших военнослужащих, человек, который сможет вернуть в президиум Рады достоинство, законность, уважение", – сказала Геращенко.
Заместитель главы парламента Елена Кондратюк сообщила, что на должность спикера внесены кандидатуры нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка, а также кандидатуры Лероса, Гончаренко и Зинкевич.
7 октября Рада уволила спикера Дмитрия Разумкова. За отзыв Разумкова отдали голоса 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть.
Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
У парламентской фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.
В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией".
30 сентября лидер фракции Давид Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.
В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.
Претендентом на должность председателя Рады называют Стефанчука. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что готов занять должность вице-спикера. Рассмотреть вопрос назначения новых членов президиума Рады планируют 8 октября.