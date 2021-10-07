Гончаренко и Лерос выдвинули друг друга на должность спикера Рады

После этого Лерос сказал: "Я предлагаю на должность спикера парламента Алексея Гончаренко".

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что спикером Рады может стать ее коллега по фракции Яна Зинкевич.

"После всего, что произошло в парламенте, сюда надо вернуть достоинство. Кто может более достойно представлять в качестве главы Рады, чем Яна Зинкевич? Новое лицо, человек, который спас тысячи жизней наших военнослужащих, человек, который сможет вернуть в президиум Рады достоинство, законность, уважение", – сказала Геращенко.

Заместитель главы парламента Елена Кондратюк сообщила, что на должность спикера внесены кандидатуры нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка, а также кандидатуры Лероса, Гончаренко и Зинкевич.