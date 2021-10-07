Как Рада увольняла Разумкова. Видео

Рада проголосовала за отзыв Разумкова с поста спикера парламента. За проголосовали 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть. Голоса отдали 215 нардепов от "Слуги народа", 20 – от "Батьківщини", 19 – от группы "За майбутнє", 18 – от группы "Довіра", шесть – от фракции "Голос" и шесть внефракционных.

"Думаю, мы увидели новую коалицию", – прокомментировал результаты голосования Разумков.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

30 сентября лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.