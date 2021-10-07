Разумков: Я никогда не был другом Зеленского

Разумков заявил, что у него с Зеленским были рабочие отношения Фото: EPA

"Я никогда не был другом президента. Это рабочие отношения. Друзья, думаю, формируются по-другому. Думаю, друзья президента больше связаны с "Кварталом 95", с его прошлой жизнью. А у меня другие друзья. Но я не считаю, что президент и председатель Верховной Рады или премьер-министр должны быть друзьями. Они должны работать на государство, не на свои дружественные отношения. Это моя позиция, поэтому, если ты не был, ты и не потерял", – сказал политик.

Зеленский 3 октября заявлял, что у него был диалог с Разумковым, но в последний месяц он "на паузе".

"Мне кажется, что он мне что-то говорит с экранов телевидения. Я не понимаю, почему нельзя мне позвонить и что-то сказать. Потому что у нас достаточно открытые отношения. Были. Именно были. Я не понимаю зачем... Я так понимаю, это уже самостоятельные политические шаги. Я в этом случае человек однозначен: хочешь – иди, пожалуйста, это твой выбор", – сказал президент.