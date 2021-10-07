На место первого вице-спикера в Раде "Слуга народа" предлагает Корниенко

Об этом сообщила в Telegram спикер фракции Юлия Палийчук, позднее об этом написал также нардеп от фракции Александр Качура.
"Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной Рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук. На должность первого заместителя председателя парламента принято решение делегировать главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко", – написала Палийчук.
Верховная Рада сегодня сняла Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. После этого депутаты ушли на перерыв, чтобы выбрать на совещаниях фракций кандидатов на этот пост.
По итогам совещаний в качестве кандидатов на должность спикера выдвинули Стефанчука, нардепов от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко и Яну Зинкевич, главу фракции "Голос" Ярослава Железняка и внефракционного нардепа Гео Лероса, после чего нардепы снова ушли на перерыв, чтобы аппарат Верховной Рады подготовил ведомости кандидатов.
Корниенко говорил, что готов занять должность вице-спикера, "если коллеги предложат".
Рассмотреть вопрос назначения новых членов президиума Рады поначалу планировали 8 октября, но начали обсуждать его уже сегодня.
7 октября Рада уволила спикера Дмитрия Разумкова. За отзыв Разумкова отдали голоса 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть.
Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
У парламентской фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.
В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией".
30 сентября лидер фракции Давид Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.
В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.
Рассмотреть вопрос назначения новых членов президиума Рады поначалу планировали 8 октября, но начали рассматривать этот вопрос уже сегодня.