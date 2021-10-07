На место первого вице-спикера в Раде "Слуга народа" предлагает Корниенко

Корниенко говорил, что готов занять должность вице-спикера, "если коллеги предложат" Фото: sluga-narodu.com

Об этом сообщила в Telegram спикер фракции Юлия Палийчук, позднее об этом написал также нардеп от фракции Александр Качура.

"Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной Рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук. На должность первого заместителя председателя парламента принято решение делегировать главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко", – написала Палийчук.

Верховная Рада сегодня сняла Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. После этого депутаты ушли на перерыв, чтобы выбрать на совещаниях фракций кандидатов на этот пост.

По итогам совещаний в качестве кандидатов на должность спикера выдвинули Стефанчука, нардепов от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко и Яну Зинкевич, главу фракции "Голос" Ярослава Железняка и внефракционного нардепа Гео Лероса, после чего нардепы снова ушли на перерыв, чтобы аппарат Верховной Рады подготовил ведомости кандидатов.

Корниенко говорил, что готов занять должность вице-спикера, "если коллеги предложат".

Рассмотреть вопрос назначения новых членов президиума Рады поначалу планировали 8 октября, но начали обсуждать его уже сегодня.