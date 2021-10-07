"Батьківщина" не будет голосовать за назначение спикером Рады представителя "Слуги народа" – Соболев

Соболев: У нас было решение фракции, которое состояло из двух частей Фото: ba.org.ua

"У нас было решение фракции, которое состояло из двух частей: первое решение, которое мы сейчас огласили (фракция голосовала за отзыв Дмитрия Разумкова с поста главы парламента. – "ГОРДОН"), и второе – не голосовать за представителя монобольшинства – [первого вице-спикера Руслана] Стефанчука или кого-либо другого", – сказал политик.