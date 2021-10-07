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"Я на футбол с представителями большого бизнеса не хожу". Разумков ответил на вопрос о возможных связях с олигархами

Рада отозвала Разумкова с поста спикера 7 октября
Рада отозвала Разумкова с поста спикера 7 октября
Фото: rada.gov.ua

Нардеп Дмитрий Разумков, которого сегодня Верховная Рада отозвала с должности спикера, на брифинге после заседания, отвечая на вопрос о возможной связи с олигархами, заявил, что "не ходит на футбол" с представителями большого бизнеса. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Разумкова попросили прокомментировать "возможные связи с олигархами", в частности – с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

"Я на футбол с представителями большого бизнеса не хожу. Здесь будут другие коллеги, они более подробно смогут об этом рассказать из личного опыта. И думаю, что не только про футбол. Результаты голосования вы видели, правда?" – заявил политик.

Контекст:

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давил Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. Коломойский заявлял, что на матче не вел переговоров, а Арахамии делал замечания из-за детей.

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У парламентской фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией".

30 сентября лидер фракции Давид Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября. За проголосовало 284 нардепа, против – 74, воздержалось – шесть.

Претендентом на должность председателя Рады называют нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что готов занять должность вице-спикераРассмотреть вопрос назначения новых членов президиума Рады планируют 8 октября. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, олигархи, Дмитрий Разумков
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