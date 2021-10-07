Корниенко: Возможное лишение Разумкова депутатского мандата могут рассмотреть на съезде партии "Слуга народа"

"Мы планируем съезд партии где-то в середине ноября. [...] Внеочередной съезд собирать мы вряд ли будем. Пока такой перспективы не вижу. Делегаты могут ставить такие вопросы [возможное лишение Разумкова депутатского мандата] на плановом съезде. Будем их обговаривать. Параллельно выучим практику, как ЦИК мыслит в этом направлении. Это действительно нестандартная ситуация. До этого все мандаты, которые забирали на съездах депутатов, – они касались прямых выходов из фракции", – сказал политик.

Корниенко добавил, что пока этот вопрос в повестке дня парламента не стоит.

Сегодня глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что юристы говорят о наличии оснований для возможного лишения Разумкова депутатского мандата.

Сам Разумков ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. "Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается", – говорил он 1 октября этого года.

В день голосования нардепов за отставку спикера Рады 7 октября Разумков сказал, что по закону фракция "Слуга народа", от которой он избирался в парламент, не может лишить его депутатского мандата. "Но, к сожалению, сегодня далеко не все происходит по закону. Будет выглядеть странно. Но, думаю, любые вызовы я смогу пройти", – говорил политик.