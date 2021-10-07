"Разумкова посадили на галерку". Гончаренко опубликовал фото нового рабочего места экс-спикера Рады

Он опубликовал фото нового рабочего места экс-спикера. "Разумкова посадили на галерку, поближе к "Европейской солидарности", – написал Гончаренко.

Нардеп добавил, что они с Разумковым теперь будут сидеть по соседству.

Разумков сейчас является внефракционным нардепом – он вышел из фракции "Слуга народа" при назначении спикером в 2019 году.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У парламентской фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией".

30 сентября лидер фракции Давид Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть.

На пост спикера выдвинули пять нардепов: нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, главу фракции "Голос" Ярослава Железняка, внефракционного нардепа Гео Лероса и депутатов от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко и Яну Зинкевич. Железняк и Лерос взяли самоотвод, так что кандидатов осталось три. Голосовать за них Рада будет завтра, 8 октября.

На должность первого вице-спикера партия "Слуга народа" выдвинула замглавы этой фракции Александра Корниенко.