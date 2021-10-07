Отставка Разумкова. "Голос" обвинил власть в разрушении парламентаризма в Украине

В "Голосе" считают, что после отставки Разумкова вся власть сконцентрируется в Офисе президента Фото: Дмитро Разумков / Facebook

"Депутаты, которые голосовали за увольнение Дмитрия Разумкова, сознательно пошли на нарушение закона. Мы же в "Голосе" считаем, что отставка спикера – это откровенное и циничное разрушение парламентаризма. При этом мы твердо убеждены, что вопрос не в личности спикера, а в соблюдении парламентом украинского законодательства", – сказано в заявлении.

В "Голосе" считают, что после отставки Разумкова вся власть сконцентрируется в Офисе президента.

"Спикер, который придерживается регламента, – последний форпост возможности работы парламента как независимого института. Но эта отставка означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой и значительно усложнит работу оппозиции. Это негативно повлияет и на другие процессы в государстве. Сейчас оппозиция практически не будет иметь возможностей выполнять свою работу", – подчеркнули в "Голосе".

Также в партии осудили членов депутатского объединения "Справедливость", поддержавших отставку Разумкова.

"К сожалению, свои ценности предали Юлия Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Андрей Шараськин, Владимир Цабаль. Эти люди пошли на нарушение своих обещаний избирателям и задекларированных ими же принципов и ценностей. "Голос" категорически осуждает участие в узурпации власти", – говорится в заявлении.