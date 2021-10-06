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Atlantic Council: Увольнение Разумкова имеет большое значение. Он может сказать нет Зеленскому

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Мелинда Харинг: Если они смогут его [уволить], это будет еще одним признаком консолидации власти Зе
Мелинда Харинг: Если они смогут его [уволить], это будет еще одним признаком консолидации власти Зе
Фото: Melinda Haring / Facebook

Решение уволить Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады связано с его позицией по соблюдению парламентом процедурных правил, заявила в своем Twitter заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Харинг.

"Увольнение спикера украинского парламента имеет большое значение, потому что он настаивает на том, чтобы парламент следовал процедурным правилам и может сказать нет [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Если они смогут его [уволить], это будет еще одним признаком консолидации власти Зе", – написала Харинг.

Контекст:

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщал, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады. Голосование может состояться 7 октября.

Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду.

Теги: отставка, Владимир Зеленский, парламент, олигархи, конфликт, президент, увольнение, Atlantic Council, Дмитрий Разумков, спикер
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