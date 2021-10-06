Atlantic Council: Увольнение Разумкова имеет большое значение. Он может сказать нет Зеленскому

"Увольнение спикера украинского парламента имеет большое значение, потому что он настаивает на том, чтобы парламент следовал процедурным правилам и может сказать нет [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Если они смогут его [уволить], это будет еще одним признаком консолидации власти Зе", – написала Харинг.
Dismissing Ukraine’s speaker of parliament is significant because he insists that parliament follow procedural rules and can say no to Zelenskyy. If they can him, it’s one more sign of Ze’s consolidation of power. https://t.co/A2DvwckKCD— Melinda Haring (@melindaharing) October 5, 2021
У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.
В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.
"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.
30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.
2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщал, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады. Голосование может состояться 7 октября.
Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду.