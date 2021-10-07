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ПОЛИТИКА

Арахамия о возможном лишении Разумкова депутатского мандата: Юристы говорят, что есть основания

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За отставку Разумкова проголосовали 284 нардепа
За отставку Разумкова проголосовали 284 нардепа
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Юристы говорят о наличии оснований для возможного лишения депутатского мандата отстраненного спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента 7 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Cейчас он внефракционный, давайте посмотрим, мы еще не знаем. Юристы говорят, что есть основания. Посмотрим, как Разумков будет работать, он же народный депутат. Он говорит, что будет работать на благо избирателей. Когда он шел в Раду, это были избиратели "Слуги народа". Если он будет работать на благо избирателей "Слуги народа" – это одно дело, если наоборот – другое", – отметил он.

Сам Разумков ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. "Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается", – говорил он 1 октября этого года. 

В день голосования нардепов за отставку спикера Рады 7 октября Разумков сказал, что по закону фракция "Слуга народа", от которой он избирался в парламент, не может лишить его депутатского мандата. "Но, к сожалению, сегодня далеко не все происходит по закону. Будет выглядеть странно. Но, думаю, любые вызовы я смогу пройти", – говорил политик.

Контекст:

Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть. Большую часть голосов (215) предоставила фракция "Слуга народа". "Батьківщина" дала 20 голосов, "За майбутнє" – 19, "Довіра" – 18, "Голос" и внефракционные депутаты – по шесть.

Разумков был на посту спикера Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией".

30 сентября Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Верховная Рада будет голосовать за кандидатов, которые претендуют на должность спикера парламента, 8 октября. Из пяти кандидатов, которые были выдвинуты парламентскими фракциями, в голосовании примут участие трое. На должность спикера претендуют нынешний первый вице-спикер, нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук, а также два представителя "Европейской солидарности" – Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич. Глава фракции партии "Голос" Ярослав Железняк и внефракционный нардеп Гео Лерос сняли свои кандидатуры.

Теги: Верховная Рада, мандат, голосование, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Давид Арахамия
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