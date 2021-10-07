Арахамия о возможном лишении Разумкова депутатского мандата: Юристы говорят, что есть основания

"Cейчас он внефракционный, давайте посмотрим, мы еще не знаем. Юристы говорят, что есть основания. Посмотрим, как Разумков будет работать, он же народный депутат. Он говорит, что будет работать на благо избирателей. Когда он шел в Раду, это были избиратели "Слуги народа". Если он будет работать на благо избирателей "Слуги народа" – это одно дело, если наоборот – другое", – отметил он.

Сам Разумков ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. "Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается", – говорил он 1 октября этого года.

В день голосования нардепов за отставку спикера Рады 7 октября Разумков сказал, что по закону фракция "Слуга народа", от которой он избирался в парламент, не может лишить его депутатского мандата. "Но, к сожалению, сегодня далеко не все происходит по закону. Будет выглядеть странно. Но, думаю, любые вызовы я смогу пройти", – говорил политик.