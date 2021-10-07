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ПОЛИТИКА

"Не разделяем их на сорта". В "Батьківщині" пояснили, почему проголосовали за отставку Разумкова

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Голосование за отставку Разумкова наша оценка деятельности монобольшинства, отметили в "Батьківщині"
Голосование за отставку Разумкова – наша оценка деятельности монобольшинства, отметили в "Батьківщині"
Фото: Батьківщина / Facebook

Фракция "Батьківщина" в парламенте заявила, что голосование ее нардепов за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады является оценкой деятельности "Слуги народа" за два последних года. Текст заявления опубликован 7 октября на странице партии в Facebook.

В депутатском объединении отметили, что "через парламент были проведены катастрофические для Украины решения".

"Распродажа земли. Распродажа стратегической собственности. Увеличение тарифов. Легализация игорного бизнеса. Снятие с игорного бизнеса налогов и повышение налогов для малого бизнеса. Нищенские пенсии и заработные платы. Радикальное углубление бедности. Галопирующий рост цен. Уничтожение малых предпринимателей. Полное урезание трудовых прав людей. Все это привело к полному хаосу в стране. Привело к развалу", – говорится в документе.

В "Батьківщині" считают, что "турборежим, ночные голосования за продажу земли, законодательный лоббистский хаос, лишения депутатов права полноценно обсуждать законы, постоянное пренебрежение регламентом" ликвидировали парламентаризм в Украине.

"Все это "слуги народа" делали вместе. Одной командой. Мы не разделяем их на сорта и фамилии – кто лучше, а кто хуже. Мы не помним каких-либо публичных заявлений экс-спикера против всего этого шабаша. Вот почему сегодня фракция "Батьківщина" проголосовала за его отставку. Это голосование – наша оценка деятельности монобольшинства за последние два года без разделения на "героев" и "антигероев", – подчеркивается в заявлении.

https://www.facebook.com/Batkivshchyna/posts/2576967769116662

Контекст:

Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть. Большую часть голосов (215) предоставила фракция "Слуга народа". "Батьківщина" дала 20 голосов, "За майбутнє" – 19, "Довіра" – 18, "Голос" и внефракционные депутаты – по шесть.

Согласно данным поименного голосования на сайте Верховной Рады, выступили против отставки спикера семь представителей "Слуги народа": Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Олег Воронько, Оксана Дмитриева, Василий Мокан, Нелли Яковлева. Воздержались четыре нардепа от "Слуги народа": Александр Бакумов, Валерий Божик, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша. 

От "Батьківщини" проголосовал против только один депутат – Андрей Николаенко, от "Довіри" никто не выступил против, но Николай Кучер воздержался. Замглавы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев также заявил, что фракция не будет голосовать за назначение представителя от "Слуги народа" на пост председателя Верховной Рады.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что его удивил результат голосования парламентской фракции "Батьківщина" за отставку Разумкова. "Я думаю, что они как политики поняли, что это будет уже на 100% сделано… Всегда по ветру играть – это признак опытной политики", – отметил нардеп.

Разумков отреагировал на результаты голосования. "Что касается голосования "Батьківщини", я с утра знал, что они проголосуют. Думаю, мы увидели новую коалицию – "Слуга народа", "Батьківщина". СНБ будет", – сказал он.

На пост спикера выдвинули пять нардепов: нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, главу фракции "Голос" Ярослава Железняка, внефракционного нардепа Гео Лероса и депутатов от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко и Яну Зинкевич. Вопрос рассматривают сегодня.

На должность первого вице-спикера партия "Слуга народа" выдвинула замглавы этой фракции Александра Корниенко.

Разумков был на посту спикера Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией".

30 сентября Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Теги: Верховная Рада, Украина, ВО Батьківщина, народные депутаты, отставка, парламент, голосование, Дмитрий Разумков, спикер
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