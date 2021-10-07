"Не разделяем их на сорта". В "Батьківщині" пояснили, почему проголосовали за отставку Разумкова

В депутатском объединении отметили, что "через парламент были проведены катастрофические для Украины решения".

"Распродажа земли. Распродажа стратегической собственности. Увеличение тарифов. Легализация игорного бизнеса. Снятие с игорного бизнеса налогов и повышение налогов для малого бизнеса. Нищенские пенсии и заработные платы. Радикальное углубление бедности. Галопирующий рост цен. Уничтожение малых предпринимателей. Полное урезание трудовых прав людей. Все это привело к полному хаосу в стране. Привело к развалу", – говорится в документе.

В "Батьківщині" считают, что "турборежим, ночные голосования за продажу земли, законодательный лоббистский хаос, лишения депутатов права полноценно обсуждать законы, постоянное пренебрежение регламентом" ликвидировали парламентаризм в Украине.

"Все это "слуги народа" делали вместе. Одной командой. Мы не разделяем их на сорта и фамилии – кто лучше, а кто хуже. Мы не помним каких-либо публичных заявлений экс-спикера против всего этого шабаша. Вот почему сегодня фракция "Батьківщина" проголосовала за его отставку. Это голосование – наша оценка деятельности монобольшинства за последние два года без разделения на "героев" и "антигероев", – подчеркивается в заявлении.