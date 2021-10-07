Арахамия заявил, что не ожидал от "Батькiвщини" такого результата голосования за отставку Разумкова

"Я думаю, что они как политики поняли, что это [отставка Разумкова] будет уже на 100% сделано. Для того, чтобы построить нормальный политический диалог с новым руководством Рады, они сделали такой шаг. Всегда по ветру играть – это признак опытной политики", – отметил депутат.

Арахамия признался, что для него было неожиданным такое голосование. Также он не согласился с предположением, что "Слуга народа" и "Батькiвщина" могут создать коалицию в парламенте.

"Честно говоря, мне даже тяжело представить такую коалицию. Не то чтобы договоренностей, даже намеков на разговоры такие нет", – заключил он, хотя в феврале не исключал возможность создания коалиции с "Батьківщиной".

"В теории мы можем иметь большую коалицию. То есть мы можем взять депутатскую группу "Довіра", депутатскую группу "За майбутнє", "Голос" и "Батьківщину" и сделать коалицию на 320 голосов. Такой проект существует в теоретическом плане", – говорил Арахамия в марте.

"Батьківщина" сегодня дала 20 голосов в поддержку постановления об отзыве Разумкова с должности спикера (всего было 284 голоса "за", 215 из них дали представители монобольшинства, "За майбутнє" 19, "Довіра" – 18, "Голос" и внефракционные депутаты – по шесть).

Разумков после заседания сказал, что с утра знал, как будет голосовать "Батьківщина". "Думаю, мы увидели новую коалицию – "Слуга народа", "Батьківщина". СНБ будет", – отметил он.