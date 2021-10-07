Арахамия заявил, что не ожидал от "Батькiвщини" такого результата голосования за отставку Разумкова

"Я думаю, что они как политики поняли, что это [отставка Разумкова] будет уже на 100% сделано. Для того, чтобы построить нормальный политический диалог с новым руководством Рады, они сделали такой шаг. Всегда по ветру играть – это признак опытной политики", – отметил депутат.
Арахамия признался, что для него было неожиданным такое голосование. Также он не согласился с предположением, что "Слуга народа" и "Батькiвщина" могут создать коалицию в парламенте.
"Честно говоря, мне даже тяжело представить такую коалицию. Не то чтобы договоренностей, даже намеков на разговоры такие нет", – заключил он, хотя в феврале не исключал возможность создания коалиции с "Батьківщиной".
"В теории мы можем иметь большую коалицию. То есть мы можем взять депутатскую группу "Довіра", депутатскую группу "За майбутнє", "Голос" и "Батьківщину" и сделать коалицию на 320 голосов. Такой проект существует в теоретическом плане", – говорил Арахамия в марте.
"Батьківщина" сегодня дала 20 голосов в поддержку постановления об отзыве Разумкова с должности спикера (всего было 284 голоса "за", 215 из них дали представители монобольшинства, "За майбутнє" 19, "Довіра" – 18, "Голос" и внефракционные депутаты – по шесть).
Разумков после заседания сказал, что с утра знал, как будет голосовать "Батьківщина". "Думаю, мы увидели новую коалицию – "Слуга народа", "Батьківщина". СНБ будет", – отметил он.
Разумков был на посту спикера Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.
В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым – "сложной производственной ситуацией".
30 сентября Арахамия начал сбор подписей о голосовании за отзыв главы парламента. 2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.
7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера. Он сейчас – внефракционный нардеп.
На пост спикера выдвинули пять нардепов: нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, главу фракции "Голос" Ярослава Железняка, внефракционного нардепа Гео Лероса и депутатов от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко и Яну Зинкевич. На должность первого вице-спикера партия "Слуга народа" выдвинула замглавы этой фракции Александра Корниенко.
Железняк и Лерос сняли свои кандидатуры, вопрос о назначении нового состава президиума Рады будут рассматривать завтра.