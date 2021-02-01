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ПОЛИТИКА

"Все возможно". Арахамия не исключил создания парламентской коалиции с "Батьківщиною"

Вопрос создания в Верховной Раде коалиции между "Слугой народа" и "Батьківщиною" с лидером парламентской фракции "Батьківщина" Юлией Тимошенко не обсуждали, но это возможно, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Арахамия допустил возможность коалиционного соглашения с Тимошенко
Арахамия допустил возможность коалиционного соглашения с Тимошенко
Фото: Слуга Народу / Facebook

Глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с "Батьківщиною" в Верховной Раде. Об этом он заявил 1 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"По поводу коалиции мы [c лидером "Батьківщини" Юлией Тимошенко] ничего не обсуждали, но все возможно в стране", – сказал он.

"Слуга народа" как монобольшинство никогда не работала в коалиции с другими фракциями и такое изменение может быть непривычным, "потому что надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом", добавил Арахамия.

"Что касается потенциально коалиционного соглашения или с Тимошенко, или с другой фракцией, или группой, то это – открытый диалог", – резюмировал он.

Сама Тимошенко на брифинге сегодня в Верховной Раде тоже говорила о возможности объединения с другими политическими силами.

"Я считаю, что сейчас должны собраться все национальные силы без исключения и объединиться для того, чтобы Украину вернуть на путь развития, возражения, становления. [...] Вот вокруг этого нужно объединяться. Если такое объединение президент инициирует, тотальное, всеобъемлющее объединение, ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом принимать участие", – сказала она, брифинг транслировался на канале Тимошенко в YouTube. 

Так нардеп прокомментировала сообщения о вероятном создании коалиции из "Слуги народа", группы "Довіра" и "Батьківщини" в случае, если после исключения из правящей фракции нардепа Александра Дубинского ее состав покинет еще 15 депутатов. 

Сегодня за исключение Дубинского из фракции "Слуга народа" проголосовали 80,5% членов фракции (решения в монобольшинстве принимают 70% голосов). Дубинский утверждал, что его исключение приведет к развалу фракции, но после голосования призвал поддержавших его нардепов не покидать состав монобольшинства

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором президент Украины Владимир Зеленский, по данным СМИ, два раза предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился. Между президентом и нардепом произошел спор, писала "Украинская правда".

1 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году".

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Он жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юлия Тимошенко, ВО Батьківщина, Слуга народа, Давид Арахамия
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