Арахамия: Разумков привел в партию "Слуга народа" трех человек

"В списке его [Разумкова] есть три человека, которых он действительно рекомендовал и привел. Это господин [Василий] Мокан, госпожа Нелли Яковлева и господин [Владимир] Козак. Три человека, которых он действительно записал в список своей рукой", – заявил он.

Журналисты в ответ указали ему, что Разумков рекомендовал гораздо больше людей в список "Слуги народа".

"Рекомендовали многих. Был господин [глава концерна "Укроборонпром" Юрий] Гусев. Потом в медиа устроили скандал, и он добровольно ушел из списка. Больше никого. Но знал я предварительно более 20 человек", – сказал Арахамия.

Гусев был №41 в списке "Слуги народа". 12 июня 2019 года он заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду из-за информационной атаки, которую совершили в его адрес в течение трех дней после объявления списков "Слуги народа".

Сейчас Гусев возглавляет концерн "Укроборонпром". Издание "Військовий кур'єр України" писало, что Гусев может стать новым министром обороны Украины.