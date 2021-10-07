Арахамия: Разумков привел в партию "Слуга народа" трех человек

"В списке его [Разумкова] есть три человека, которых он действительно рекомендовал и привел. Это господин [Василий] Мокан, госпожа Нелли Яковлева и господин [Владимир] Козак. Три человека, которых он действительно записал в список своей рукой", – заявил он.
Журналисты в ответ указали ему, что Разумков рекомендовал гораздо больше людей в список "Слуги народа".
"Рекомендовали многих. Был господин [глава концерна "Укроборонпром" Юрий] Гусев. Потом в медиа устроили скандал, и он добровольно ушел из списка. Больше никого. Но знал я предварительно более 20 человек", – сказал Арахамия.
Гусев был №41 в списке "Слуги народа". 12 июня 2019 года он заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду из-за информационной атаки, которую совершили в его адрес в течение трех дней после объявления списков "Слуги народа".
Сейчас Гусев возглавляет концерн "Укроборонпром". Издание "Військовий кур'єр України" писало, что Гусев может стать новым министром обороны Украины.
Рада отозвала Разумкова с должности спикера 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, против – 74, воздержались – шесть. Большую часть голосов (215) предоставила фракция "Слуга народа". "Батьківщина" дала 20 голосов, "За майбутнє" – 19, "Довіра" – 18, "Голос" и внефракционные депутаты – по шесть.
Согласно данным поименного голосования на сайте Верховной Рады, выступили против отставки спикера семь представителей "Слуги народа": Козак, Мокан и Яковлева, а также Людмила Буймистер, Артем Дмитрук, Олег Воронько и Оксана Дмитриева. Воздержались четыре нардепа от "Слуги народа": Александр Бакумов, Валерий Божик, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша.
Сам Разумков 30 сентября говорил, что в парламенте есть народные депутаты, которых он считает своей командой. По его словам, во фракции "Слуга народа" есть большое количество депутатов, с которыми он "прошел жизненный путь".
Разумков был на посту спикера Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.
Верховная Рада Украины будет голосовать за кандидатов, которые претендуют на должность спикера парламента, 8 октября. Из пяти кандидатов, которые были выдвинуты парламентскими фракциями, в голосовании примут участие трое. На должность спикера претендуют нынешний первый вице-спикер, нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук, а также два представителя "Европейской солидарности" – Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич. Глава фракции партии "Голос" Ярослав Железняк и внефракционный нардеп Гео Лерос сняли свои кандидатуры.