Новым министром обороны может стать глава концерна "Укроборонпром" – СМИ

"Військовий кур'єр України" выяснил, что в перечне тех, кто будет отправлен в отставку, находится одиозный министр обороны Андрей Таран. Хорошо информированный источник утверждает, что новым министром обороны после серии собеседований и консультаций в Офисе президента, вероятно, будет назначен Юрий Гусев, который сейчас возглавляет концерн "Укроборонпром", – сказано в сообщении.

Авторы напомнили, что очередная сессия Верховной Рады начнется седьмого сентября, и отметили, что вопрос отставки министров планируют рассматривать на первых заседаниях.