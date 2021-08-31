Новым министром обороны может стать глава концерна "Укроборонпром" – СМИ

"Військовий кур'єр України" выяснил, что в перечне тех, кто будет отправлен в отставку, находится одиозный министр обороны Андрей Таран. Хорошо информированный источник утверждает, что новым министром обороны после серии собеседований и консультаций в Офисе президента, вероятно, будет назначен Юрий Гусев, который сейчас возглавляет концерн "Укроборонпром", – сказано в сообщении.
Авторы напомнили, что очередная сессия Верховной Рады начнется седьмого сентября, и отметили, что вопрос отставки министров планируют рассматривать на первых заседаниях.
Осенью 2021 года в правительстве Украины возможно переформатирование, должностей в Кабинете Министров могут лишиться от трех до пяти его членов. Об этом со ссылкой на источники 30 августа написало "РБК-Украина". По данным издания, наиболее шаткие позиции у министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра социальной политики Марины Лазебной.
О наличии вопросов "как минимум к троим" министрам Кабмина говорил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он не называл имен этих троих министров. Но, по словам председателя фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослава Железняка, среди них есть Таран.
Президент Владимир Зеленский 3 декабря 2020 года подписал указ о назначении Гусева генеральным директором "Укроборонпрома". До назначения на эту должность Гусев работал главой Херсонской облгосадминистрации.