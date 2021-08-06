Уволят ли Тарана? Если бы президент принял такое решение, то, наверное, поменял бы министра сразу – Тимошенко

Об этом в интервью "Forbes Украина", опубликованном 4 августа, заявил заместитель Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, у Шмыгаля сейчас "сформирована команда министров". Он объяснил переход Руслана Хомчака с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности тем, что главу государства Владимира Зеленского не удовлетворяли отношения между Генеральным штабом и Министерством обороны.

"Были конфликтные ситуации, которые мешали ускорению развития армии. За несколько недель до этого также уволили замов министра обороны и теперь подбирают новых. Уволят ли [министра обороны] Тарана? Во-первых, Рада не работает сейчас. А во-вторых, если бы президент так решил, то, наверное, поменял бы сразу и министра, а не только заместителей", – отметил Тимошенко.