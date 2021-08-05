Корниенко ответил, "шатается" ли кресло под главой Минобороны Тараном

"Баканова, Тарана и других силовиков мы будем вызывать в Верховную Раду и заслушивать осенью. Тем более по графику должны быть ежегодные отчеты. Доживем до осени, откроем парламент и посмотрим, как здесь работать в пределах регламента", – сказал Корниенко.
По его мнению, Баканова лучше заслушать после того, как Рада примет закон о реформе СБУ, "чтобы понимать, как дальше имплементировать документ".
Журналистка уточнила у Корниенко, "шатается" ли кресло под Тараном.
"Не думаю, что прямо сейчас "шатается". Но когда происходят такие кадровые изменения, как по его заместителям, то появляется возможность еще раз переосмыслить свою работу и лучше ее наладить", – подчеркнул Корниенко.
16 июля глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия гарантировал минимум три-четыре кадровых решения в Кабмине осенью. "Я точно могу пообещать, что будет по меньшей мере три-четыре кадровых решения осенью, а какие – оставим это интригой", – отмечал Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее о наличии вопросов "как минимум к троим" министрам Кабмина говорил также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
13 июля Арсен Аваков, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, подал заявление об отставке. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Владимир Зеленский.
15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его.
16 июля Рада проголосовала за назначение главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины. В тот же день его представил Зеленский.
СМИ сообщали, что, кроме Авакова, в отставку могут уйти еще два или три министра, в частности – министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Андрей Таран и, вероятно, министр культуры Александр Ткаченко.
Сообщения об отставке Малюськи и Тарана опроверг Арахамия. "Вы зашугали весь Кабмин!" – обратился Арахамия к журналистам 13 июля.
Шестая сессия Верховной Рады IX созыва откроется 7 сентября.