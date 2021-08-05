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Корниенко ответил, "шатается" ли кресло под главой Минобороны Тараном

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Рада заслушает силовиков осенью, отметил Корниенко
Рада заслушает силовиков осенью, отметил Корниенко
Фото: sluga-narodu.com

Верховная Рада Украины осенью планирует заслушать доклады главы Службы безопасности Ивана Баканова и министра обороны Андрея Тарана. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ", опубликованном 5 августа, сказал глава партии "Слуга народа", первый замглавы парламентской фракции политсилы Александр Корниенко.

"Баканова, Тарана и других силовиков мы будем вызывать в Верховную Раду и заслушивать осенью. Тем более по графику должны быть ежегодные отчеты. Доживем до осени, откроем парламент и посмотрим, как здесь работать в пределах регламента", – сказал Корниенко.

По его мнению, Баканова лучше заслушать после того, как Рада примет закон о реформе СБУ, "чтобы понимать, как дальше имплементировать документ".

Журналистка уточнила у Корниенко, "шатается" ли кресло под Тараном.

"Не думаю, что прямо сейчас "шатается". Но когда происходят такие кадровые изменения, как по его заместителям, то появляется возможность еще раз переосмыслить свою работу и лучше ее наладить", – подчеркнул Корниенко.

16 июля глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия гарантировал минимум три-четыре кадровых решения в Кабмине осенью. "Я точно могу пообещать, что будет по меньшей мере три-четыре кадровых решения осенью, а какие – оставим это интригой", – отмечал Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее о наличии вопросов "как минимум к троим" министрам Кабмина говорил также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Контекст:

13 июля Арсен Аваков, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, подал заявление об отставке. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его.

16 июля Рада проголосовала за назначение главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины. В тот же день его представил Зеленский.

СМИ сообщали, что, кроме Авакова, в отставку могут уйти еще два или три министра, в частности – министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Андрей Таран и, вероятно, министр культуры Александр Ткаченко.

Сообщения об отставке Малюськи и Тарана опроверг Арахамия. "Вы зашугали весь Кабмин!" – обратился Арахамия к журналистам 13 июля.

Шестая сессия Верховной Рады IX созыва откроется 7 сентября.

Теги: Верховная Рада, СБУ, Украина, правительство, осень, Минобороны, отставка, парламент, отчет, Андрей Таран, реформа, интервью, доклад, деятельность, Слуга народа, Иван Баканов, Александр Корниенко, Кабмин, нардеп
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