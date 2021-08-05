Корниенко ответил, "шатается" ли кресло под главой Минобороны Тараном

"Баканова, Тарана и других силовиков мы будем вызывать в Верховную Раду и заслушивать осенью. Тем более по графику должны быть ежегодные отчеты. Доживем до осени, откроем парламент и посмотрим, как здесь работать в пределах регламента", – сказал Корниенко.

По его мнению, Баканова лучше заслушать после того, как Рада примет закон о реформе СБУ, "чтобы понимать, как дальше имплементировать документ".

Журналистка уточнила у Корниенко, "шатается" ли кресло под Тараном.

"Не думаю, что прямо сейчас "шатается". Но когда происходят такие кадровые изменения, как по его заместителям, то появляется возможность еще раз переосмыслить свою работу и лучше ее наладить", – подчеркнул Корниенко.

16 июля глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия гарантировал минимум три-четыре кадровых решения в Кабмине осенью. "Я точно могу пообещать, что будет по меньшей мере три-четыре кадровых решения осенью, а какие – оставим это интригой", – отмечал Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее о наличии вопросов "как минимум к троим" министрам Кабмина говорил также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.