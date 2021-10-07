Разумков: Думаю, президент устал слышать точку зрения, которая не совпадает с его собственной. И это плохо

Журналист спросил: "Президент устал слышать точку зрения, которая не совпадает с его собственной?"

"Я думаю, что да. И это плохо. Потому что надо слышать и критику. Критика должна быть адекватной и конструктивной, но критика тебе помогает двигаться вперед", – ответил Разумков.

По его словам, "это плохая тенденция, потому что когда ты думаешь, что лучше всех, это приводит к негативным последствиям, в частности в плане демократии".

Комментируя версию, что он "разонравился" Зеленскому, экс-спикер отметил, что он "не сто фунтов, чтобы всем нравиться".

"Здесь не может быть "нравишься ты или не нравишься". Здесь может быть "ты эффективно выполняешь свои функции или нет". Я считаю, что я неплохо выполнял свои функции. Надеюсь, что это не только мое мнение", – подчеркнул Разумков.

Он назвал здание, в котором работает глава государства, "каким-то проклятым местом".

"Сюда кто ни попадает, оно очень сильно меняет людей. А желательно, чтобы ты таким, каким приходишь к власти, – таким же и шел из нее", – считает политик.