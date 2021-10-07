Разумков: От многих коллег слышал, что есть идея провести досрочные президентские выборы

Разумков (на фото) отметил, что от Зеленского не слышал о досрочных выборах президента Фото: kmu.gov.ua

Журналист спросил у политика, правда ли, что "сценарий с досрочными президентскими выборами абсолютно серьезно рассматривался".

"Я не присутствовал, но от многих коллег слышал, что такая идея есть. Но от президента я такого не слышал", – ответил Разумков.

Он подчеркнул, что украинское законодательство "четко говорит", что действующий глава государства не может пойти на досрочные президентские выборы.

По словам вице-спикера, идея о втором президентском сроке Владимира Зеленского существует.

"Есть и другие идеи о том, чтобы изменить очередность выборов: чтобы сначала прошли президентские, а потом парламентские. А это нарушение Конституции. Там написано, что парламентские выборы проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий. То есть октябрь-2023, и никак иначе", – объяснил Разумков.

На вопрос, пойдет ли он сам на президентские выборы в качестве кандидата, политик прямо не ответил.

"Эксперты говорят: у нас в истории ни разу председатель Верховной Рады не смог стать президентом. Сегодня Верховная Рада эту преграду убрала. А дальше посмотрим. Начнутся выборы президента – увидим", – заявил Разумков.