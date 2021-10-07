Разумков о Ермаке: Вторым лицом в Украине является глава Офиса президента. Не считаю, что это правильно

"Много рычагов влияния сконцентрированы у руководителя Офиса президента. Если мы посмотрим на фото протокольных мероприятий, то даже расстановка должностных лиц показывает, что вторым лицом в государстве является руководитель Офиса президента. Я не считаю, что это правильно", – сказал он.

Разумков считает, что Ермак причастен к его отставке с должности спикера.

"Не нравлюсь не я как человек, а не нравится то, что я делаю, за что я переживаю и борюсь", – объяснил политик.

Разумков считает, что каждый, кто попал на улицу Банковую в Киев, став президентом, начинает считать себя лучше других.