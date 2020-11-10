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"Зеркало недели" назвало Ермака вице-президентом. Мостовая объяснила, что это был сарказм

ZN.UA опубликовало новость о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поздравил с избранием нового президента США. В заголовке Ермака назвали вице-президентом. Главный редактор издания Юлия Мостовая сообщила, что в дальнейшем главу ОПУ не будут называть вице-президентом.

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Зеленский назначил Ермака (на фото) главой Офиса президента 11 февраля
Зеленский назначил Ермака (на фото) главой Офиса президента 11 февраля
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Издание ZN.UA в новости о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поздравил с победой на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, назвало главу ОПУ вице-президентом. Новость была опубликована 7 ноября на сайте ZN.UA.

В заголовке сказано "Вице-президент Ермак поздравил нового президента США". В тексте заметки называется только официальная должность главы Офиса президента. В ней отмечается, что Байдена поздравили Ермак и президент Украины Владимир Зеленский.

"Несмотря на дипобразование, Андрей Ермак не осознает, что глав государств с избранием поздравляют главы государств, а не руководители их патронатных служб. Не по чину", – сказано в новости.

Главный редактор ZN.UA Юлия Мостовая в комментарии "Детектор Медиа" сказала, что в дальнейшем издание не будет называть Ермака вице-президентом, это был сарказм.

"Для умных читателей, которые, во-первых, обладают чувством юмора, а во-вторых, отслеживают постоянные выходы главы ОП за пределы его полномочий, титрование его как вице-президента стало совершенно понятным сарказмом. Кому-то нужны были кавычки, но "Зеркало недели" – не ситком, где подсказывают, когда смеяться", – отметила главред.

Зеленский назначил Ермака главой ОПУ 11 февраля. До этого он работал помощником президента.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Теги: Украина, Джо Байден, Зеркало недели, Юлия Мостовая, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, вице-президент, Андрей Ермак
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