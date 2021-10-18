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ПОЛИТИКА

На заседании фракции "Слуга народа" решили начать процедуру исключения Буймистер, нардеп говорит, голосовали, пока ее не было

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Буймистер была избрана в Раду по мажоритарному округу в Киеве
Буймистер была избрана в Раду по мажоритарному округу в Киеве
Фото: Liudmyla Buimister / Facebook

18 октября на заседании фракции "Слуга народа" парламентарии приняли решение инициировать процедуру исключения из состава фракции нардепа Людмилы Буймистер.

Об этом спикер политсилы Юлия Палийчук сообщила в Telegram. 

Она не приводила других деталей, но глава партии, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко говорил 4 октября, что причина такого решения – голосование Буймистер против принятия законопроекта об олигархах. Ее исключение из фракции не приведет к лишению мандата, уточнял он. По словам Буймистер, личных разговоров с ней о выходе из состава монобольшинства никто не вел. 

После заседания фракции Буймистер рассказала журналистам, что голосование проходило без ее присутствия, пишет "Интерфакс-Украина"

"Голосование проходило без моего присутствия на фракции, меня в тот момент еще не было на фракции. Я так понимаю, что это было очень быстро, в первые минуты. Как мне пересказали коллеги, основой причиной, названной [главой фракции] Давидом Арахамией, было то, что я часто появляюсь на экранах телевидения, что часто общаюсь с журналистами и рассказываю позицию, отличающуюся от основной во фракции, касательно того, что происходит в стране", – сказала нардеп. 

Буймистер была избрана в Раду по мажоритарному округу №223 (Киев), она баллотировалась от "Слуги народа", отмечается на сайте ЦИК.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За него проголосовало 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства бывшего спикера Рады, внефракционного нардепа Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе. 4 октября нардеп заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

8 октября Буймистер предложила переголосовать повторно этот законопроект. По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

Разумков говорил, что подписать закон может только он, так как на момент принятия законопроекта во втором чтении он был главой парламента. Стефанчук с таким мнением не согласен

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, олигархи, Слуга народа, Людмила Буймистер, нардеп, Юлия Палийчук
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