На заседании фракции "Слуга народа" решили начать процедуру исключения Буймистер, нардеп говорит, голосовали, пока ее не было

Буймистер была избрана в Раду по мажоритарному округу в Киеве Фото: Liudmyla Buimister / Facebook

Об этом спикер политсилы Юлия Палийчук сообщила в Telegram.

Она не приводила других деталей, но глава партии, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко говорил 4 октября, что причина такого решения – голосование Буймистер против принятия законопроекта об олигархах. Ее исключение из фракции не приведет к лишению мандата, уточнял он. По словам Буймистер, личных разговоров с ней о выходе из состава монобольшинства никто не вел.

После заседания фракции Буймистер рассказала журналистам, что голосование проходило без ее присутствия, пишет "Интерфакс-Украина".

"Голосование проходило без моего присутствия на фракции, меня в тот момент еще не было на фракции. Я так понимаю, что это было очень быстро, в первые минуты. Как мне пересказали коллеги, основой причиной, названной [главой фракции] Давидом Арахамией, было то, что я часто появляюсь на экранах телевидения, что часто общаюсь с журналистами и рассказываю позицию, отличающуюся от основной во фракции, касательно того, что происходит в стране", – сказала нардеп.

Буймистер была избрана в Раду по мажоритарному округу №223 (Киев), она баллотировалась от "Слуги народа", отмечается на сайте ЦИК.